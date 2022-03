Finalmente un po’ di chiarezza su alcune funzioni del rione Piccianello, finora di taglio speculativo, come lo stadio ” XXI Settembre- Franco Salerno” e l’ex pastificio Padula (rilevato e poi chiuso dalla Barilla) sulle quali l’ottava commissione Lavori Pubblici,presieduta da Maria Cristina Visaggi, ha espresso un giudizio organico e avanzato proposte di buon senso. Lo stadio resta lì, riqualificando quello che c’è intorno, procedendo a verifiche di vulnerabilità sismica vista la vetustà di gran parte dell’impianto, in modo che Matera abbia in quella zona nevralgica di accesso e uscita dalla città un luogo di incontro e di pratica sportiva degna di tal nome. Naturalmente ci sono delle risorse dalle quali partire che non possono essere buttate a mare. Ci mancherebbe,ma con una visione d’insieme sul recupero e valorizzazione del quartiere ”volutamente” finora ignorata e mancata, con quell’intervento parziale effettuato tra tante dimenticanze con il bando periferie. E così l’area dell’ex stazione di carburante di via Annunziatella, oggetto di appetiti edilizi e di contenziosi, è ancora lì con il degrado che associa anche l’ex ingresso monumentale allo stadio degli anni Trenta. Idem per piazza Marconi, la ”villetta” che fiancheggia lo stadio e per la scuola elementare, che ha i suoi anni e i suoi problemi. Potremmo continuare con una serie di segnalazioni più volte denunciate e che finora non hanno trovato menzione nel piano triennale delle opere pubbliche, del traffico, a causa della scarsa attenzione (usiamo un eufemismo) e pigrizia di quanti hanno gestito quei settori. E poi l’ex pastificio Padula, giunto alla quarta asta e con un prezzo accettabile perchè il Comune di Matera, con un pizzico di lungimiranza, avrebbe potuto acquisire (lo stesso valga per la Regione che si era fatta avanti per un disegno rimasto tale) con le opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza per realizzare funzioni di pubblica utilità per l’intera città. A Bari, città legata a Matera da due protocolli di intesa finora rimasti sulla carta, siglati dai sindaci Raffaello De Ruggieri e Domenico Bennardi, hanno tirato fuori un Pnrr da 110 milioni di euro per riqualificare l’intero lungomare. Ci saranno anche degli espropri per alcuni chilometri. L’area dell’ex pastificio è di appena, all’incirca, 40.000 metri quadrati. Che si aspetta? Che venga fuori la commissione per il Pnrr? Se fatta da tecnici che tirano fuori progetti di qualità bene. Altrimenti, non si perda tempo con protagonismi fini a sè stessi. Del resto in 16 anni di chiusura di quell’opificio, e con tante responsabilità della politica locale e regionale, se ne è perso tanto di tempo ma con progetti legati alla rendita edilizia. Il regolamento urbanistico dice altro. Che la città, l’Amministrazione comunale, se ne ha voglia, raccolga le proposte sensate della commissione. Sarebbe un segnale di svolta.



Oggetto: Determinazioni politiche della Commissione Lavori Pubblici inerenti la destinazione d’uso dell’area su cui insiste il Campo Sportivo XXI Settembre-Francesco Salerno.

Facendo seguito al dibattito sviluppatosi in seno alle sedute della commissione consiliare Opere Pubbliche del Comune di Matera tenutesi in data 24.01.2022-04.03.202-08.03.2022, la scrivente, in qualità di Presidente pro tempore dell’anzidetta commissione, riporta di seguito le determinazioni di cui all’oggetto, concordemente elaborate con i consiglieri componenti e con lo specifico e prezioso apporto dei consiglieri Pasquale Doria e Mario Morelli.

Punto fermo del dibattito consiliare è che il Campo Sportivo XXI Settembre- Francesco Salerno non subirà alcuna delocalizzazione: continuerà a svolgere le sue consolidate funzioni, al contempo, apprestandosi a vivere una nuova e proficua stagione della sua intensa vicenda urbana inaugurata nel 1933.

Dopo ampio e proficuo confronto, la Commissione comunale Lavori pubblici ha appurato

che, al momento, non esiste una vera e concreta proposta progettuale e non ci sono neppure precise valutazioni dimensionali e normative.

La Commissione ha in ogni caso maturato una volontà politica precisa: conservare le funzioni

sportive esistenti – tutte, non solo quelle dello stadio – arricchendo l’area con spazi verdi e potenziandola con la realizzazione di un centro sportivo polifunzionale che sia vis attrattiva per la cittadinanza 365 giorni l’anno, implementando così un rapporto virtuoso orientato a una necessaria e profonda ridefinizione dell’equilibrio tra urbanistica e strategie di sviluppo economico e modello di coesione sociale, con particolare riferimento al rione Piccianello ed alla sua rigenerazione ma, naturalmente, a beneficio dell’intera comunità.

Considerata la datazione storica dell’immobile, la Commissione ritiene doveroso evidenziare

che sarebbe auspicabile provvedere non solo ad una verifica di vulnerabilità sismica e progettazione, bensì anche, se necessario, a prevedere mirati interventi di adeguamento sismico, di rifunzionalizzazione degli spazi, di dotazione impiantistica e tecnologica, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza degli eventi sportivi e in generale del pubblico spettacolo.

Come è stato ribadito, citando le linee guida per gli “Stadi di qualità”, diffuse dalla UEFA, la

via maestra, è quella di preservare e <> (cit. Michele Uva, Football & Social Responsability della

Uefa).



In questa ottica, la Commissione ritiene che, nel pensare alle nostre città, ai temi della convivialità ed ella convivenza, nonché alle migliori relazioni di comunità, le persone devono tornare ad essere la misura delle nostre scelte, soprattutto nel dibattito relativo alle politiche territoriali.

La Commissione ritiene, altresì, che si stia presentando l’occasione irripetibile per un atteso e opportuno ritorno alla centralità della politica nella definizione degli orientamenti della città.

Rovesciando i termini della questione, il caso del Campo sportivo non è più una mera vicenda

urbanistica, leggibile attraverso una prevedibile torsione localistica in chiave di rivalutazione della rendita fondiaria, ma occasione di un efficace modello di crescita nella condivisa chiave di intervento della rigenerazione urbana attiva e complessiva dell’area.

Dovranno essere, quindi, le compatibilità sociali e ambientali a indirizzare le pratiche urbanistiche in itinere, recuperando i temi della mobilità che si sviluppa nel contesto della Campo sportivo a livello rionale, unitamente al verde e alle realtà preesistenti sul fronte dell’ingresso monumentale dell’impianto del 1933.



L’ottava commissione consiliare permanente ritiene opportuno, di fatti, dar seguito, nell’affidamento dell’incarico, ad una mirata opera di recupero e conservazione di portata più ampia su scala territoriale a cui demandare il compito di una vera e propria rigenerazione urbana avente perno centrale l’area dello stadio che diventerebbe polo di attrazione di nuovi investimenti e stimolo per progetti sportivi.

Ragione che rafforza la volontà di non delocalizzare attraverso la demolizione e ricostruzione

del Campo Sportivo XXI Settembre in sede differente dall’attuale posizione nel rione Piccianello,ritenendo la sua rilevanza strategica anche per posizione e potenziali finalità di protezione civile nei termini di plausibile punto di raccolta.

Quanto alla proposta che vede la possibilità di una delocalizzazione dello stadio in Contrada

Rondinelle, a ridosso del tristemente noto Canalone del Pantano (tra l’altro, teatro di episodi luttuosi dovuti alle sue caratteristiche geomorfologiche), la Commissione ha espresso con chiarezza il suo giudizio del tutto avverso a questa ubicazione. Ritiene, inoltre, che sarebbe il caso di fare economie

– di questi tempi è praticamente, d’obbligo – ed evitare qualunque spesa per studi riguardanti un’opzione che con il giudizio unanime della Commissione non ha più ragione d’essere.



La Commissione, benché conscia della ristrettezza dei tempi a disposizione, invita il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale tutto a un supplemento d’anima. Ovvero, raccomanda in ogni caso di proiettare le decisioni future in raccordo con l’area del Pastificio Padula-ex Barilla, questione che andrebbe affrontata, con altrettanta volontà dialogica, in questa specifica sede di confronto, poiché il Campo Sportivo e l’area del Pastificio, la loro valorizzazione e l’individuazione di idonee funzioni sociali, potranno rappresentare utile carburante per i motori di crescita della comunità.

La Commissione, infine, impegna il Sindaco e la Giunta a procedere già nell’immediato ad attivare le procedure utili per la redazione del bando di gestione della struttura, onde non vanificare le attese opere di rigenerazione che il rione Piccianello attende da anni, evitando la semplificazione propria di deleterie spinte alla trasformazione della rendita fondiaria.

