Li chiamano pomposamente covid hotel, ma Matera continua a non avere alternative per consentire a quanti sono risultati, anche asintomatici, positivi al virus a corona di evitare di contagiare i propri famigliari. E del resto se non si hanno tavernette, mansarde o seconde case è inevitabile restare nelle proprie residenze, con tutti i rischi del caso e con i tamponi da fare, ormai a proprie spese visti i limiti organizzativi della Sanità pubblica. Se i contagi nella Città dei Sassi sono aumentate a dismisura ci sono responsabilità e irresponsabilità che durano dalla prima fase. L’argomento è stato ripreso, ma non ancora risolto dalla nuova amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Bennardi, ma non ci sono ancora sviluppi per cui i provvedimenti di attivazione e revoca di isolamento contumaciale si susseguono. Eppure, come osserva Antonio Serravezza, ci sono tante abitazioni sfitte e strutture ricettive disponibili, dopo l’annata a tutto tondo da Capitale europea della cultura, da utilizzare. Si risolverebbero due problemi: quello della disponibilità di luoghi alternativi alla propria abitazione per passare la quarantena e risollevare le sorti di una parte della filiera turistica. Buon senso. Al via bando e manifestazione di interesse. Fu fatto nella scorsa primavera, ma poi non se ne fece nulla… Se per i cittadini alle prese con il covid 19 si è in attesa di sviluppi. I turisti, anche quelli covid positivi, sono venuti comunque, e qualcuno ha lasciato traccia e contagi.

TURISMO ALTERNATIVO

Oggi stavo pensando che nei giorni della pandemia ci siano migliaia di alloggi sfitti disponibili in città, con i proprietari che senza turisti probabilmente si stanno grattando la testa per capire come metterli a frutto. Il sospetto non è affatto illegittimo. Se guardate i portali per la ricerca delle case in affitto, a un mese dal cambiamento di colore della nostra regione, avrà notato in incremento improvviso di appartamenti e stanze disponibili per il lungo termine. Il motivo sta nel fatto che, con il turismo e i viaggi azzerati a causa del virus a corona, i proprietari sembrano disperatamente alla ricerca di un’altra fonte di reddito e hanno riconvertito in tutta fretta gli annunci che prima imperversavano su Airbnb. La capitale europea della cultura è un caso che, secondo me, fa scuola: negli ultimi tre anni precedenti al virus a corona, gli annunci di alloggi su Airbnb erano più che triplicati, superando quote inimmaginabili alla vigilia di quest’ultima chiusura. La maggior parte localizzati nei Sassi e sul Piano. E’ una attività che aveva indotto precario ma palpabile, fatto di mestieri come l’addetto alle pulizie, di trattorie che stampavano menù in più lingue, di accompagnatori più o meno certificati in tour. Il processo di turistificazione a Matera non sembrava però avere caratteristiche che si ritrovano in molte località europee. Trovare una casa in fitto in centro era diventata ardua, con un balzo rispetto a una decina di anni fa, oltre al fattore prezzi.



Adesso l’abitare non è più soltanto un diritto ma un’arma nella guerra del virus perché viene chiesto a tutti di stare a casa il più possibile, solo così potrebbe cambiare radicalmente. Questa considerazione apre alla domanda principale: il virus a corona, costringendo molte persone a ritornare ai vecchi inquilini pur di non perdere tutto, e facendo aumentare la disponibilità di case per i non turisti, condurrà anche ad un abbassamento degli affitti?

