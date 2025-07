Proposta di legge del M5S per l’istituzione dello Psicologo di Base in Basilicata

“Abbiamo depositato una proposta di legge regionale per l’istituzione della figura dello Psicologo di Base. Un’iniziativa che mira a rendere l’assistenza psicologica parte integrante del sistema sanitario territoriale, favorendo interventi tempestivi e accessibili per tutte le cittadine ei cittadini lucani.” Lo annunciano Viviana Verri e Alessia Araneo (Consigliere regionale M5S Basilicata) con una nota in cui spiegano che “Sulla scia delle esperienze positive già avviate in altre regioni italiane, il nuovo servizio si propone come primo punto di ascolto e orientamento per chi manifesta un disagio psicologico, offrendo prevenzione, sostegno e interventi precoci, in sinergia con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta ei servizi territoriali già attivi, come consultori familiari e servizi sociali. Intercettare il disagio nelle fasi iniziali significa ridurre il rischio di cronicizzazione, evitare eccessiva medicalizzazione e promuovere un percorso di cura più efficace e appropriato. L’accesso al servizio sarà garantito sia tramite invio da parte di operatori sanitari e sociali sia in forma diretta da parte dei cittadini. I costi saranno coperti dal Servizio Sanitario Regionale, con la possibilità di introdurre un ticket, rendendo l’assistenza psicologica un diritto universale e sostenibile. Con l’approvazione di questa proposta, la Regione Basilicata si allineerebbe alle migliori pratiche nazionali e compirebbe un passo decisivo verso una sanità pubblica più umana, capillare e integrata, in cui la salute mentale venga riconosciuta come parte fondamentale del benessere complessivo .”

