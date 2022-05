A segnalarcelo Antonio…che sta meditando di staccare il telefono per sempre e di rispolverare quello dell’infanzia, con barattoli e spago, non inquinante e meno impattante…La brava Franca Valeri, nel ruolo della telefonista senza posa della vecchia Sip, ne avrebbe fatto un tormentone con tanto di sollecitazione ad amministratori, belle arti, pari opportunità e via elencando, per segnalare la presenza in via Lucana – a Matera- all’incrocio con via Lanera, di una barriera di armadietti di società di servizi. Quasi un plotone di esecuzione che ha occupato militarmente un angolo e un incrocio ultrafrequentati da turisti e cittadini. Dopo i ”totem” dell’ isola di Pasqua e la sequenza di blocchi di pietra, collocati a Murgia Timone durante i lavori per il parco della civiltà dell’uomo, gli armadietti di via Lucana sono qualcosa che cozza contro il buon senso e dell’arredo urbano. Come la mettiamo con il concetto di superamento delle barriere architettoniche? E poi la barriera si ferma lì o c’è spazio per altro? Chi risponde e dispone? Finora solo la mano di un creativo, chiamiamolo così, ha pensato a decorare con un segno colorato uno sportello. Altri li usano per posare una bottiglia, un pacchetto di sigarette o per poggiare una cartina turistica. Ne facciamo una installazione di arte innovativa di strada sulla comunicazione telematica. Se è così wifi gratis e telefonate illimitate per i viandanti del terzo millennio.