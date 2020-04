Se avete memoria di luoghi, attività, strade, riferimenti di certo saprete dove andare. Ma a Matera, nonostante il silenzio e i limiti imposti dagli ”Allerta del virus a corona” qualcosa può sfuggirvi e farvi perdere tempo prezioso. E allora a portata di smartphone, tablet e altro supporto digitale che vi mette in rete, non resta che collegarvi a Materapp, la piattaforma web gratuita che contribuirà a limitare gli sposamenti e a incentivare i consumi di vicinato come si dice a Matera o di prossimità come vuole la programmazione della vita sociale ed economica (e del turismo in particolare) per i mesi a venire. Merito di due giovani aziende materane Treeo srl e Weldig, che faciliteranno questo percorso. Ed è più facie da vedere che a descriverlo, mettendo da parte la filiera dei posizionamenti e delle geolocalizzazione. Se abitate in zona pericentrale, per esempio in Via Annunziatella,o periferica come il Paip, Agna-Le Piane o al borgo La Martella, grazie all’Applicazione e al posizionamento, si apriranno sulla schermata del telefonino strade e piazze dove sono negozi aperti che possono fornirvi beni di necessità a domicilio. Utile, senz’altro per fare rete di comunicazione e di servizi, anche con gli enti locali che possono utilizzare appieno le potenzialità di Materapp. E complimenti alla squadra che ha lavorato a questo progetto,Giovanni Eletti , Filippo Tuzio, Paolo Flumero,Vincenzo Nicoletti, Andrea Eletti e Raffaele Silvaggi. Dimenticavamo. Il servizio è gratuito ed è accessibile quando vi pare.

MATERAPP, la piattaforma digitale interamente dedicata alla Città di Matera

Nasce Materapp una piattaforma gratuita che contribuisce a limitare gli spostamenti e a incentivare i consumi di prossimità.

Due aziende digital addicted di giovani materani, Treeo SRL e Weldig, hanno dato vita a una piattaforma che accompagnerà i cittadini verso la normalità tanto attesa.

A inizio emergenza, come dei semplicissimi amici-colleghi accomunati dal settore di lavoro, commentavamo, tutti insieme, alla fine delle nostre giornate, come giorno dopo giorno il mondo stesse cambiando. E’ proprio in quel frangente che abbiamo deciso di non rimanere con le mani in mano e di spendere le nostre competenze digitali per costruire qualcosa che potesse diventare utile oggi e diventare utile domani.

Così abbiamo iniziato a buttar giù le idee valutando sia modelli più complessi, sia altri più snelli e intuitivi. Abbiamo scelto, alla fine, un concetto semplice ma essenziale che reputavamo utile e accessibile anche per chi non è ancora digital oriented. La piattaforma è semplice e snella ma la consideriamo come il punto di partenza da dove può iniziare la sensibilizzazione di tutti i target al digitale oltre a costituire la base su cui andremo a strutturare un servizio integrato capace di soddisfare più facilmente le necessità di chiunque trascorrerà del tempo nella Città di Matera.

Con un click l’utente viene geolocalizzato (su smartphone) mentre dovrà indicare la sua posizione su PC e intorno a questa, collocata su mappa, saranno visibili tutte le attività commerciali e sarà possibile scegliere tra quelle più vicine e selezionare, di queste, quelle aperte e quelle che garantiranno il servizio a domicilio. Nella parte superiore, a sinistra dello schermo, ci sarà una sezione “Filtri” che si aprirà dopo un click e elencherà le categorie di attività che l’utente potrà selezionare in base alle proprie esigenze. Quindi in sostanza, le attività segnalate in prossimità della propria posizione permettono all’utente di capire quali siano quelle più vicine capaci di soddisfare il proprio bisogno, mentre le attività con servizio a domicilio, limiteranno gli spostamenti privi di necessità reale.

Abbiamo impiegato il nostro tempo per costruire uno strumento da mettere gratuitamente a disposizione dei nostri concittadini. Con questa vorremmo trasmettere l’importanza e l’utilità del digitale in cui crediamo, ricordando che senza il suo aiuto,oggi, avremmo fatto i conti con danni economici, sociali e sanitari, ben più gravi. Materapp non nasce e muore qui. Abbiamo concretizzato l’idea con l’intento di arricchirla e renderla uno strumento capace oggi di ottimizzare gli spostamenti e aiutare i cittadini e, capace domani, di essere uno strumento fondamentale non solo per i materani ma anche per turisti e universitari sperando che anche quest’ultimo venga valorizzato. Uno dei primi passi sarà renderla un’applicazione scaricabile e il più possibile “User Friendly”.

Proviamo anche a lanciare una “provocazione” alle istituzioni con la speranza che rappresenti il primo passo verso un concetto di Smart City perché oggi la sanità, la cultura, il turismo della nostra città non stanno in piedi senza un digital asset.

Questo progetto nasce in un momento di difficoltà, esattamente quando anche gli angoli del mondo si sono accorti che il digitale è diventato un item fondamentale per combattere la diffusione dei virus, per salvare vite e per pianificare la riorganizzazione dei sistemi economici. Quello che stiamo vivendo è indubbiamente una crisi senza precedenti ma come insegna la storia, da ogni crisi nascono grandi rivoluzioni e grandi rinascite. E noi siamo convinti che accadrà lo stesso anche questa volta!

Ci auguriamo che tutti credano nella semplice utilità che può garantire oggi e nella sua potenzialità che potrà essere espressa domani proprio come ci crediamo noi. Inoltre speriamo che questo venga inteso come un segnale che porti alla consapevolezza che il digitale è protagonista della rivoluzione in corso e di fronte a questa nessuno può farsi trovare impreparato.

Forza e coraggio, ce la faremo. Fuori ora Materapp!

Per informazioni è possibile contattarci su info@materapp.it

Team di lavoro: Giovanni Eletti | Filippo Tuzio| Paolo Flumero | Vincenzo Nicoletti | Andrea Eletti | Raffaele Silvaggi