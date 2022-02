Qualcuno, leggendo queste righe, dirà che la sindrome cinese (lasciate perdere il virus a corona e varianti in corso d’opera) ci ha presi dopo i risultati della nazionale di sport invernali a Pechino 2022. Ma la voglia di guardare a Cortina-Milano 2026 con la cerimonia inaugurale all’arena di Verona offre spazi di interazione tra Matera, la Basilicata e quelle città che sono al lavoro per un grande evento che ricadrà tra quattro. Ricordiamo a smemorati e a quanti attendono che cominci a nevicare (siamo appena a febbraio) che vanno ripresi contatti con quella realtà. E in proposito ricordiamo quando accadde a Matera nell’autunno del 2019 con gli eventi ”Open” attivati dalla Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” negli ipogei di piazza San Francesco d’Assisi insieme a Confindustria con l’arrivo di aziende e realtà operanti in diversi settori. Tra questi imprenditori e amministratori locali veneti e con una visita da ricambiare nel periodo invernali. La pandemia è terminata e i rapporti vanno ripresi. Una vetrina mondiale che è sport, turismo,alimentazione e cultura. Diamoci di fare. E se serve imparare a sciare. Abbiamo i nostri maestri per farlo. Un gemellaggio tra Dolomiti ( ci sta con le nostre di Pietrapertosa e Castelmezzano) il Pollino e la Murgia con i sentieri ”rimarcati” dal Cai nella scorsa estate.



PER RICORDARE COSA ACCADDE NEL 2019

giugno 2019 nota della Fondazione

Milano e Cortina sede delle Olimpiadi 2026, il plauso di Matera 2019

Il presidente e il direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Salvatore Adduce e Paolo Verri esprimono a nome della capitale europea della cultura la piena soddisfazione per il traguardo raggiunto da Milano e Cortina che il Cio ha scelto come sedi delle Olimpiadi invernali del 2026.

“Dopo Matera, capitale europea della cultura, l’Italia si prepara ad ospitare un altro grande evento che certamente avrà effetti positivi non solo per Milano e Cortina, ma per tutto il sistema Paese. I grandi eventi hanno già dimostrato con Torino 2006, con Expo 2015 e con Matera 2019 quante ricadute possano portare sui territori se gestiti con il massimo rigore e il massimo delle competenze. Siamo certi che Milano e Cortina, con cui Matera 2019 ha da tempo avviato una preziosa e proficua collaborazione su diversi progetti, sapranno essere all’altezza della sfida che le attende”.



ottobre 2019 nota di servizio

Matera ‘Capitale europea della cultura 2019’ e Cortina d’Ampezzo, che ospiterà i campionati mondiali 2021 di sci e le Olimpiadi invernali del 2026, lavoreranno insieme per uno scambio di esperienze nella promozione del turismo, della cultura e dei saperi delle esperienze delle economie locali. È quanto è emerso, nella Città dei Sassi, nel corso di una conferenza stampa con i presidenti di Confindustria di Belluno Dolomiti, Lorraine Berton, di Confindustria Basilicata, Pasquale Lorusso, di Federalberghi Basilicata, Francesco Garofalo, e della vicepresidente della Provincia di Belluno, Serenella Bogana, in occasione dell’iniziativa di Confindustria ‘Matera 2019: l’open future delle imprese italiane’.

La prima occasione di confronto, annunciata dalla presidente Lorraine Berton, avverrà a Cortina d’Ampezzo a dicembre, nel corso di una iniziativa che vedrà Matera ‘portare’ l’esperienza nel percorso da Capitale europea della cultura. Lorusso, nell’accettare l’invito che rientra nell’adesione alla rete nazionale di Confindustria per la montagna, ha annunciato anche il coinvolgimento della Fondazione ‘Matera-Basilicata 2019’ e del Comune di Matera.