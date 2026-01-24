Promettevano di superare la Fornero? Lo hanno fatto, ma in peggio. Pensioni sempre più lontane.

In campagna elettorale, quelli che oggi sono al governo, avevano promesso dai palchi che avrebbero eliminato la famigerata legge Fornero che, nel 2011, in modo repentino aveva aumentato l’età per andare in pensione. In tanti ci hanno creduto. E come ricorda con amara ironia la segretaria confederale Cgil, Lara Ghiglione “L’obiettivo è stato effettivamente raggiunto, ma nella direzione opposta. L’esecutivo ha scelto consapevolmente di spostare sempre più avanti il traguardo pensionistico per tutti e tutte, azzerando qualsiasi forma di flessibilità in uscita, come Opzione donna e Quota 103, prima ridimensionate e poi di fatto cancellate con l’ultima legge di bilancio. Si continua ad alzare l’età pensionabile mentre aumentano precarietà, discontinuità lavorativa, bassi salari e lavoro povero. È una scelta profondamente ingiusta, che penalizza soprattutto giovani, donne e chi svolge lavori gravosi”. Insomma, la pensione per tantissimi diventa una visione che si allontana sempre di più. Per cui, evidenza Ghiglione: “È indispensabile fermare per legge il meccanismo automatico legato all’aspettativa di vita.” Magari a seguito di “un confronto serio su una riforma che garantisca flessibilità in uscita, pensioni dignitose e reale tutela dei lavori più faticosi, tenendo conto delle condizioni di giovani e donne”, ma ricorda che “l’ultima volta che ci siamo seduti a un tavolo sulle pensioni è stato il 18 settembre 2023”.

La segretaria confederale Cgil sottolinea come “Continuare ad aumentare l’età pensionabile è solo un modo per fare cassa sulla pelle di chi lavora. L’ultima legge di bilancio lo dimostra chiaramente, arrivando persino a tagliare le risorse per i lavori usuranti e i lavoratori precoci. Anche questa una scelta che svela tutte le bugie raccontate dal Governo Meloni”. Dunque, a fine anno il governo ha apparecchiato un bel “pacco” a danno dei lavoratori in materia pensionistica, certificando “un incremento di tre mesi dal 2028 per la pensione di vecchiaia e per quella anticipata”, come chiarisce sempre Ghiglione che aggiunge, ancora: “Ora, dalle stime contenute nel nuovo rapporto della Ragioneria generale dello Stato, emerge che dal 2029 l’aumento sarà addirittura di sei mesi. Un incremento che porterà il requisito per la pensione di vecchiaia a 67 anni e sei mesi e quello per la pensione anticipata a 43 anni e quattro mesi, un anno in meno per le donne”. Il rapporto della Ragioneria, inoltre, conferma che “il meccanismo non si fermerà: secondo lo scenario demografico Istat nel 2040 l’aumento cumulato raggiungerà un anno e due mesi, portando i requisiti della pensione di vecchiaia a 68 anni e due mesi, e quelli della pensione anticipata a 44 anni”. E non finisce qui: nel 2050 l’età pensionabile arriverà a 69 anni, mentre per la pensione anticipata saranno necessari 44 anni e dieci mesi di contributi. “Altro che 41 anni di contributi per tutti”, commenta la dirigente sindacale: “I numeri ufficiali dimostrano che i requisiti sono sempre più lontani e irraggiungibili per milioni di persone“. Insomma, cara pensione, per tanti e soprattutto per i giovani, diventi sempre più….”lontana, lontana, nel tempo” (come canterebbe Gino Paoli). Specie con le promesse da mercante di una classe politica sempre più imbelle ed inadeguata.