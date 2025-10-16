Proiezioni a Moliterno per Moliterno in corto sul conflitto israelopalestinese con Gianni Pittella

Al conflitto in Medio Oriente e ai nuovi venti di pace è dedicato l’ultimo appuntamento per il 2025 di “Moliterno in Corto e Le altre visioni, rassegna sul cinema a formato breve (e non solo) promossa dalla locale Amministrazione Comunale in collaborazione con il Festival Internazionale Marateale. Il 17 ottobre nel “Cine-Teatro Pino” (ore 18.00) vengono proiettati sul tema due corti che faranno da introduzione all’incontro “La cultura della pace in Medio Oriente” a cui parteciperanno il sindaco di Moliterno Antonio Rubino e l’ex-europarlamentare Gianni Pittella. <>. Secondo l’onorevole Gianni Pittella: <>. Il primo cortometraggio in programma è “Debris” di Abdel Salam Shehada, una storia di qualche anno che arriva da un villaggio palestinese della Cisgiordania dove è stato ammazzato un ragazzo e la cui vita degli abitanti è resa impossibile dalle vessazioni dei coloni e delle milizie israeliane. L’altra opera è “Guygu” dei registi israeliani Jordan Barr e Chen Heifetz, ed è la storia di Guy Gilboa Dalal, un giovane di 24 anni innamorato del Giappone e delle produzioni locali di fumetti, rapito con altri tre amici dai sicari di Hamas il 7 ottobre 2023, durante un rave-party del Festival Nova. Gilboa Dalai, ricordiamo, è stato uno dei primi ostaggi israeliani ad essere liberati da Hamas a seguito dell’accordo di pace sottoscritto nei giorni scorsi. <>.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.