Proiezione de “Il ragazzo dai pantaloni rosa” con Arisa e Roberto Proia

“Il ragazzo dai pantaloni rosa” il fenomeno cinematografico del momento nelle sale italiane sarà proiettato domani pomeriggio alle 17 e 30 a Latronico (Potenza), presso il cinema Nuova Italia. Si tratta di un evento speciale, organizzato dal direttore artistico di “Marateale”, Nicola Timpone, e dal presidente dell’associazione “Cinema Mediterraneo” Antonella Caramia, che vedrà la partecipazione del produttore e sceneggiatore Roberto Proia, assieme alla cantautrice lucana Arisa che ha curato la colonna sonora del film. Entrambi saranno i protagonisti di un dibattito moderato da Eva Immediato. Il film, diretto da Margherita Ferri, tratta la vera storia di Andrea, un ragazzo morto suicida a 15 anni, il 20 novembre 2012 per aver subito bullismo e cyberbullismo dai suoi compagni. Il prodotto cinematografico vede come protagonista Samuele Carrino, nel personaggio di Andrea, e Claudia Pandolfi, nel personaggio di Teresa Manes. Il film è ufficialmente diventato un caso, volando in classifica e diventando la pellicola italiana più vista della settimana.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.