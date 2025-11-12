Progetto “T.I. ABILITO Quando la tecnologia diventa inclusione: la scuola cambia volto

Si è concluso all’Istituto Comprensivo di Laurenzana il PROGETTO PILOTA che ha unito innovazione didattica, inclusione e tecnologia in un’unica grande esperienza educativa. Il progetto “T.I. ABILITO – Tecnologia e Intelligenza artificiale per la cura l’inclusione e la corretta comunicazione della disabilità”, candidato da Promozione 80 Cooperativa Sociale arl, con sede in Oppido Lucano, come ente Capofila, è stato finanziato da Impresa Sociale Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Venerdì 17 novembre ci sarà la presentazione dei lavori svolti dai bambini.

Per oltre trenta settimane, gli alunni e i docenti hanno vissuto un percorso che ha trasformato la classe tradizionale in un laboratorio dinamico e cooperativo, in cui la tecnologia è diventata un vero e proprio strumento di partecipazione e apprendimento per tutti. Un anno di sperimentazione inclusiva!!!

Nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, in due classi la 2^ e la 3^ A sono state svolte tre ore settimanali di robotica educativa, per un totale di circa 100 ore. Durante i laboratori, il docente è stato affiancato da un operatore della Cooperativa La Meridiana Onlus, per sperimentare insieme una didattica inclusiva supportata dalle tecnologie digitali. L’obiettivo era quello di rinnovare la geometria della classe tradizionale, dando vita a un nuovo setting di apprendimento in cui gli studenti del gruppo sperimentale potessero mettersi in gioco attraverso modalità cooperative, multimodali e interattive. Anche gli alunni con disabilità intellettiva hanno avuto la possibilità di utilizzare i linguaggi digitali come medium privilegiato per apprendere, comunicare e sviluppare le proprie capacità operative e cognitive.

Una rete di collaborazione tra scuola, università e territorio.

Il progetto è stato realizzato dalla Cooperativa sociale La Meridiana, con il supporto dell’Università degli Studi di Torino e dell’Istituto Comprensivo di Laurenzana. Un gruppo di lavoro interdisciplinare ha definito le attività

