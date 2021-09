Venerdì, 17 settembre, presso il Borgo La Martella si è concluso il percorso del progetto PAX & LUX, dell’associazione AIDE – Associazione Indipendente Donne Europee, grazie al “Bando “Estate materana” del Comune di Matera.

Un progetto di Pace che AIDE sta portando avanti da diversi anni per Matera Città della Pace già dal 2000 che ha avuto proseguo quest’anno con l’evento del 19 luglio presso Casa Cava, dedicato alla Pace, alla Legalità e alla Giustizia, nella ricorrenza dell’assassinio del Giudice Paolo Borsellino e della sua Scorta, e che ha visto la partecipazione di illustri ospiti e relatori, e dove per l’occasione è stato presentato il sontuoso abito della “Signora della Pace” frutto del sapiente lavoro all’uncinetto di 21 donneche attraverso un focolare virtuale e sconosciute tra loro hanno realizzato il sogno di AIDE, una Icona di pace terminato con un concerto che ha avuto come scenario il “PALCOSCENICO NATURALE” del sagrato della Chiesa San Vincenzo De Paoli del Borgo La Martella che ha accolto nelle sue “sue grandi braccia” coronate dalle magnifiche maioliche colorate dei fratelli Cascella, il coro di voci bianche “Armonie di Pace” magistralmente diretto dal Direttore artistico Cettina Urga.

Il coro si esibito in un carosello di canti, musiche e strumenti tutti dedicati alla Pace, già noti per essere stati interpretati da notevoli artisti quali Noa, Arisa, Mango, Pausini, Cohen, M.Jackson, J.Lennon, Ed Sheeran, Mannoia, oltre all’interpretazione della piccola Laura Calbi che ha rappresentato la nostra Città nell’ultima edizione dello Zecchino d’oro.

L’Assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido, portando i saluti dell’Amministrazione comunale e presenziando alla manifestazione con una attiva partecipazione anche canora, ha dato un grande segno di vicinanza alla Comunità del Borgo che numerosa ha assistito, con i suoi bambini all’evento.

L’evento è stato possibile anche grazie alla disponibilità il Parroco della Chiesa Don Gianpaolo Grieco