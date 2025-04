Progetto Orizzonte Cinema Lab_Rassegna Cortocircuiti visivi al cinema

Venerdì 28 marzo, presso il Cinema Il Piccolo di Matera, si è tenuta la giornata conclusiva della

rassegna cinematografica Cortocircuiti visivi realizzata e organizzata dagli studenti della scuola

secondaria di primo grado degli Istituti Comprensivi “E. Fermi”, “Bramante-Torraca” di Matera e

“Santomasi Scacchi” di Gravina in Puglia.

La rassegna, dedicata al mondo dei cortometraggi, ha costituito il punto di approdo di un ricco

percorso all’interno del progetto “Orizzonte Cinema Lab”, ideato da Ombre Meridiane Società

Cooperativa Sociale di Matera, iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e

Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM (cinemaperlascuola.istruzione.it).

Complessivamente il progetto ha coinvolto tutte le fasce d’età: dai bambini più piccoli della scuola

dell’infanzia ai ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, passando per la scuola primaria e

la secondaria di primo grado, con un ulteriore focus sulla formazione riservata ai docenti.

Nello specifico, invece, il percorso Cortocircuiti visivi, partito nel mese di ottobre 2024, ha

impegnato gli studenti della scuola secondaria di primo grado in visioni guidate, attività di

alfabetizzazione ai linguaggi cinematografici e audiovisivi, lavori di gruppo, selezione delle opere

in vista della rassegna al cinema, organizzazione della stessa, giuria e dibattiti.

Venerdì 28 marzo, dunque, i ragazzi dei tre Istituti Comprensivi si sono riuniti per un’esperienza

formativa, ma anche di incontro e di condivisione all’insegna del cinema, che diventa sempre più

uno strumento di comprensione critica della realtà e del proprio mondo emotivo, nel rapporto con sé

stessi e gli altri. Gli studenti, dopo aver visionato le opere finaliste e assistito a una masterclass

tenuta da un selezionatore esperto della piattaforma WeShort, hanno votato i corti in concorso e

proclamato il film vincitore.

Partner dell’iniziativa sono: Fondazione Zétema di Matera, Università degli Studi della

Basilicata, Associazione VTS Italia, Associazione Campo 65 e il Cinema Il Piccolo.

Le altre scuole destinatarie di Orizzonte Cinema Lab, oltre ai tre Istituti Comprensivi, sono: l’I.I.S.

A. Turi-I. Morra/ITAS Briganti e l’I.T.C.G. Loperfido-Olivetti di Matera.

Di fondamentale importanza anche la fornitura tecnica delle piattaforme CG Education e

WeShort.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.