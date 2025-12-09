Progetto Melete: a Ginosa via allo allo StartUp Lab per giovani imprenditori. Contributi fino a 30.000 €

Il progetto MELETE – Occasioni e Riflessioni, finanziato da ANCI e promosso dal Comune di Taranto (capofila) con il supporto del Comune di Ginosa in qualità di partner, avvia un nuovo ciclo di laboratori dedicati ai giovani dai 18 ai 35 anni, con l’obiettivo di trasformare idee imprenditoriali in opportunità concrete.

Dopo il primo incontro svoltosi a settembre, parte lo StartUp Lab, in grado di offrire ai partecipanti l’occasione di sviluppare competenze imprenditoriali, esplorare modelli di impresa innovativi e avviare percorsi di pre-incubazione sul territorio. Durante il laboratorio saranno affrontati temi fondamentali per la costruzione di una startup, tra cui:

Creazione di un Business Model Canvas / Lean Canvas;

Definizione del piano economico e finanziario;

Identificazione delle fonti di finanziamento disponibili;

Preparazione del Pitch / Elevator Pitch, per presentare in modo efficace la propria idea a potenziali investitori.

La partecipazione al laboratorio è fondamentale per accedere alle fasi successive del progetto, tra cui il percorso di pre-incubazione previsto per gennaio e l’avviso pubblico che finanzierà la nascita o il funzionamento di due startup giovanili, con un contributo fino a 30.000 euro ciascuna.

Gli incontri rappresentano una tappa centrale del percorso MELETE, volto a stimolare nei giovani capacità di analisi dei problemi reali, generazione di idee innovative e sviluppo di competenze collaborative e progettuali, tutte abilità indispensabili per costruire progetti imprenditoriali sostenibili.

Le iscrizioni al laboratorio sono ancora aperte e possono essere effettuate al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXk8gHhSlRbU2Nuk8ri3qEwwdeNvMk6t1WrqAKY0qokrG7zA/viewform?usp=send_form

Il progetto Melete, sostenuto da una rete di Comuni, Università e partner del territorio, è finanziata con 150.000 € nell’ambito del bando “Giovani e Impresa” promosso da ANCI, e si propone di accompagnare i partecipanti lungo un percorso formativo strutturato, fatto di laboratori, coaching e tutoraggio.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.