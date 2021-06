Progetto “Le Città delle Donne” degli Stati Generali delle Donne e dell’ANDE continua la sua marcia divulgativa a favore delle donne attraverso la toponomastica femminile che coinvolga i comuni lucani.

Di seguito la nota integrale:

“ANCORA TRACCIATI AL FEMMINILE…” il Valore delle donne lucane nella storia e nella toponomastica

raccontato nel “nome delle strade lucane”.

Richiesta ai Comuni lucani e ai Comuni aderenti al Progetto “Le Città delle donne” di intestazione di vie, viali, piazze, larghi, parchi, giardini, spazi pubblici alle Donne lucane e di installazione di busti,

monumenti e video art; Donne citate nel documento che segue e invito a ulteriori verifiche e

approfondimenti storici da parte degli stessi Enti locali.

Maria Anna Fanelli Referente Stati Generali delle Donne della Basilicata e Consigliera Nazionale /

Presidente ANDE Potenza e Isa Maggi Referente Nazionale degli Stati Generali delle Donne

comunicano che le attività del Progetto “Le Città delle Donne” riprendono con una significativa

attenzione relativa alla toponomastica femminile in Basilicata nella convinzione che i saperi storico-

civili, volti a sottolineare il valore delle donne lucane, vanno impressi e ricordati nel “Nome delle

strade lucane”.

Pertanto, si allega alla presente nota il documento “Ancora Tracciati al femminile…”

con il quale s’invitano i Comuni, in questa fase che ci sta portando verso il 2 giugno 2021 e, quindi,

verso il 75° anniversario della Repubblica Italiana, ad intestare vie, viali, piazze, larghi, parchi, giardini,

spazi pubblici… soprattutto alle donne lucane, che hanno portato un significativo contributo “in

politica”. L’iniziativa è stata condivisa dall’ANPI e dal suo Presidente Regionale Michele Petraroia e da

Antonella Giosa Responsabile ANPI Coordinamento Donne, oltre che da Danilo Di Chio del Provinciale

ANPI di Potenza.

In particolare tutte le Iniziative di toponomastica femminile presentate e suggerite in un dettagliato

documento segnalano la necessità di raccontare “nel nome delle strade lucane di tutta la regione”:

 Le donne del movimento liberale e politico del 1799 (pag. 4): le 19 donne e cioè le Martiri di

Picerno, citate nell’importante lapide commemorativa dei “Settanta Repubblicani Martiri”

della Rivoluzione Partenopea del 1799. Queste 19 donne “Martiri di Picerno” ebbero un

ruolo fondamentale nelle vicende del 1799, tanto da combattere in abiti maschili al fianco

dei loro uomini, per come ci ricorda Vincenzo Cuoco nel Suo saggio storico sulla Rivoluzione

di Napoli. È necessario ricordarle tutte nelle nostre città attraverso la toponomastica: Angela

Cappiello, Stefania Caivano, Lavinia Caivano, Angela D’Antonio, Rosa Vazza, Domenica

Russiello, Domenica Bove, Brigitta D’Aquino, Maria Gioiosa, Rosa Potenza, Carmelina Potenza,

Giuseppa Pasquale, Angela Russillo, Laura Capece, Caterina Decanio, Brigida Colletta, Rosa

Sapienza, Rosa Cataldo e Rosa Tommasillo/ Rachele Cassano di Montalbano Jonico, Francesca

De Carolis Cafarelli………………………………………………………………………….;

 Il cammino delle donne e il contributo delle generose donne lucane per l’Unità d’Italia (pag.5):

Costanza Chiurazzi, Angela Maria Caterina di Palazzo S. Gervasio, Maria Teresa Di Pierro,

Teresa Cirillo di Salandra, Teodora Cibarelli” di Muro Lucano, Marianna Carelli, Margherita Di

Sisto di Stigliano, Angela Marino di Potenza, Caterina Vignarulo contadina di Venosa

……………………….. ricordiamole nella toponomastica;

 Le donne liberali della tradizione Risorgimentale (pag.6): Comitato di Donne “Giornaletto

Muliebre”, Rosina Lucana, Maria Angela De Filippis, madre di Carmine Senise di Corleto, le

Monache Clarisse del Convento di San Luca di Potenza, le generose Donne Potentine,

cosiddette da Francesco Marchesiello, Sindaco di Potenza, 26 giugno 1946 ……………………;

 Il Risorgimento in poesia (pag.7): l’impegno poetico politico di Laura Battista di Potenza;

Ricordiamo anche queste donne liberali nella toponomastica

 Donne, politica e ribellismo: i gruppi di donne di Forenza, Laurenzana, Tramutola, Melfi, Tolve,

San Mauro Forte, San Giorgio e Viggiano… nella Lucania tra il 1937 e il 1940 (pag.7);

Ricordiamo nel nome delle nostre strada anche queste donne liberali, insieme con le

confinate politiche in Basilicata, con le paladine in politica nel Dopoguerra, con prime donne

candidate e con le prime donne elette, con le Madri Costituenti e con l’impegno di Carla

Garabelli Orlando, fondatrice dell’ANDE nazionale e l’impegno culturale e giuridico

dell’avvocata Ester Scardaccione, dell’arpista Teresa Zito Fanelli e delle Vittime di violenza, per

come ulteriormente indicato, quindi, per come segue in questo Comunicato Stampa.

 La straordinaria e generosa partecipazione delle donne tra il 1943 e il 1945 (pag.8): la

presenza di Bruna Dradi e Camilla Ravera in Basilicata;

 Il voto delle donne 31 gennaio 1945. La Toponomastica per ricordare le donne e la politica in

Basilicata nel Dopoguerra (pag.9): le donne candidate nella lista D.C. al Comune di Potenza

furono soltanto 4 su un totale di 39 candidati: Dora Grimaldi Rossi, casalinga, Ida Postiglione,

casalinga, Adalgisa Carriero, casalinga, Elda Graziadei, professoressa; nella Lista comunista,

appena due donne: Paolina De Rosa – Sbrozzi e Rosa Sanza dell’UDI. A Matera, due donne

candidate nella Lista Democristiana la professoressa Teresa Vezzoso e Maria Ferrandina.

Nessuna presenza femminile nelle altre compagini politiche. Per i comizi elettorali arrivò in

Basilicata Angela Maria Cingolani, Dirigente del Movimento Femminile D.C. e futura Madre

Costituente. A Lavello si distingue nei comizi del P.C.I. la compagna Michetti.

Con il voto in provincia di Potenza e di Matera uniche donne ad entrare in Consiglio

Comunale furono a Potenza Dora Grimaldi Rossi, a Matera Teresa Vezzoso. A Teresa Vezzoso

il Comune di Matera, per come già detto, intesterà un nuovo Parco Urbano al Nord della

Città. Pertanto si propone che, all’unica donna eletta nel Consiglio Comunale Dora Grimaldi

Rossi con le prime elezioni libere dopo il Fascismo in Basilicata, il Comune di Potenza faccia

una scelta di toponomastica femminile intestandole una via, o un viale, una piazza, uno slargo,

uno spazio pubblico, un parco, considerato anche che il Comune di Potenza meritoriamente

implementa quattro nuovi parchi.

A Lavello furono elette due Consigliere, le comuniste Anna Fuggetta ed Antonietta Robbe.

Anche a Venosa fu eletta una donna, sempre del P.C.I. Filomena Mucci;

 Le elezioni del 2 giugno 1946. Le elette nella Costituente da ricordare in Basilicata attraverso

la toponomastica (pag.10): Adele Bei; Bianca Bianchi; Laura Bianchini; Elisabetta Conci; Maria

De Unterrichter Jervolino; Filomena Delli Castelli; Maria Federici Agamben; Nadia Gallico

Spano; Angela Gotelli; Angela Guidi Cingolani; Nilde Iotti; Teresa Mattei; Angelina Merlin;

Angiola Minella Molinari; Rita Montagnana; Maria Nicotra Verzotto; Teresa Noce; Ottavia

Penna Buscemi; Elettra Pollastrini; Maria Maddalena Rossi; Vittoria Titomanlio;

 L’impegno di Carla Garabelli Orlando fondatrice dell’ANDE nazionale 1946: la sua battaglia per

l’espressione, da parte delle donne, di un voto consapevole (pag.10): inseriamola nella

toponomastica lucana;

 L’impegno culturale, giuridico per le politiche di genere dell’Avvocata Ester Scardaccione (pag.

11): dedichiamo anche a Lei la toponomastica lucana;

 La toponomastica femminile a sostegno delle vittime di violenza e di femminicidio (pag.12):

Ottavia De Luise, Valentina Stella, Anna Rosa Fontana, Vita Maria Farina Padula, Antonietta

Ciancio, Maryna Novozhilova, Angela Ferrara, Carolina D’Araio …………………………;

 Linee per il futuro e richiesta di una testimonianza nella toponomastica per l’arpista Teresa

Zito Fanelli (pag.12)