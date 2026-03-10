Progetto “GAME C.A.T. Diventa Geometra”, firmato un accordo di partenariato

Il Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Matera, l’Istituto Comprensivo Enrico Fermi di Matera e l’Istituto Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio (C.A.T.) “Loperfido Olivetti” di Matera, hanno Firmato l’accordo di partenariato GAME C.A.T. che coinvolgerà gli studenti nella progettazione e riqualificazione di uno spazio pubblico comunale.

Misurare, analizzare, rilevare e riprogettare uno spazio pubblico del Comune di Matera.

Il progetto “GAME C.A.T. Diventa Geometra” vede la sinergia tra le parti coinvolte che unendosi, propongono agli studenti di trasformarsi nel “GEOMETRA del FUTURO” e progettare la riqualificazione di uno spazio pubblico.

Nello specifico l’Amministrazione Comunale di Matera affida agli alunni delle scuole interessate di progettare la riqualificazione del cortile interno dell’Istituto Fermi di Matera, dando spazio a tutto il loro genio e rappresentarlo attraverso l’utilizzo del programma MINECRAFT EDU per i più piccoli e l’utilizzo dei programmi Cad per gli studenti del C.A.T..

Il progetto è finalizzato a incrementare le competenze digitali degli alunni, a sviluppare i processi di un progetto, a svolgere compiti di realtà, a promuovere la collaborazione tra studenti e il lavoro di gruppo, a conoscere il proprio territorio.

Il progetto è strutturato in più fasi:

Rilievo: rilievo del Cortile scolastico che vedrà i ragazzi impegnati nell’utilizzo dei vari strumenti di misurazione che li porteranno a scoprire l’utilizzo della Rotella metrica, della Stazione Totale, del GPS e del Drone. Gli alunni del C.A.T. avranno una duplice funzione, saranno impegnati sia nella fase del rilievo del cortile attraverso l’utilizzo degli strumenti topografici in dotazione della scuola (Stazione Totale e GPS) e sia nella fase di tutoraggio agli alunni della scuola Fermi.

Progettazione e lavori di gruppo: restituzione del rilievo e progettazione dell’area rilevata attraverso il Programma MINECRAFT EDU per gli alunni della scuola Fermi, mentre gli alunni del C.A.T. utilizzeranno i programmi Cad in possesso dalla scuola. Sono previste delle giornate di lavoro di gruppo nei rispettivi laboratori di informatica con la guida dei Geometri del Collegio dei geometri di Matera.

MOSTRA: gli elaborati progettati saranno esposti in una mostra che sarà allestita nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. La mostra sarà aperta al pubblico per circa 30 giorni, al termine della quale è prevista la premiazione di tutti i ragazzi e delle scuole che hanno aderito.

Un progetto che, se da una parte mette gli studenti delle superiori alla prova su ciò che dovranno affrontare una volta intrapresa la professione, dall’altra offre una importante opportunità di orientamento per quelli delle medie.

Le Dirigenti scolastiche hanno dichiarato di essere molto liete di partecipare alle iniziative proposte dalle agenzie educative presenti sul territorio nell’ambito di reti finalizzate alla formazione delle giovani generazioni cui vengono offerte possibilità che arricchiscono il curriculum di scuola.

Il Collegio dei Geometri e G.L. di Matera insieme ai propri iscritti seguiranno gli studenti in tutte le fasi del progetto, garantendo il supporto tecnico professionale necessario per una progettazione di qualità.