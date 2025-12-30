Progetto Comune Matera: Un bilancio senza qualità.

“Un bilancio meramente conservativo dell’esistente, con rinunce ad infrastrutture importanti (tangenziale, sede VV.UU., orti urbani, ecc.), senza segni tangibili verso una proiezione futura, soprattutto per quel che riguarda il sistema culturale, rispetto al quale restano irrisolti nodi importanti (casa delle tecnologie, museo demoantropologico, ecc.)

Nessuna novità nella valorizzazione del patrimonio pubblico, nel miglioramento della capacità di investimento, nella promozione di reti di partecipazione e condivisione, nell’adeguamento della struttura comunale alle nuove esigenze della città, profondamente cambiata nel corso del tempo. Per questo abbiamo votato contro, come già avevamo fatto sul Documento Unico di Programmazione.” E’ quanto si legge in una nota diffusa dal gruppo consiliare Progetto Comune Matera, che aggiunge “Ma, oltre a censurarne i limiti e le lacune, l’opposizione ha provato a migliorare il bilancio, sia pure nei limiti ristretti di risorse già rigidamente impegnate, senza nessuna preventiva condivisione.

Abbiamo privilegiato i campi dei servizi e della partecipazione.

In particolare, Progetto Comune ha proposto un emendamento, approvato dal Consiglio, per una ricognizione degli spazi esistenti e disponibili ovvero di individuarne altri da destinare a centri polivalenti di quartiere, determinando le risorse necessarie per renderli operativi e il modello di gestione e/o funzionamento.

La proposta va nel segno di dare concretezza all’impegno per contribuire a promuovere una società sempre più inclusiva e sostenibile, per sviluppare quella dimensione dello sport di base e sociale di matrice europea, presidio di salute, partecipazione, oltre ogni barriera fisica, sociale ed economica, affinché l’attività sportiva diventi davvero diritto di cittadinanza per tutti e per tutte. È un grande obiettivo di equità, a maggior ragione in una situazione che vede questo diritto messo a rischio, dall’aumento delle disuguaglianze in termini di salute, di accesso ai servizi e alle opportunità.

Un altro emendamento approvato, che raccoglie una proposta contenuta nel Dossier 2025 sulla condizione delle comunità di quartiere materane, presentato dalla Rete delle Associazioni e dei Comitati di Quartiere, concerne la ricognizione degli spazi esistenti e disponibili ovvero di individuazione di altri da destinare a “Case di Quartiere” ( spazi pubblici multifunzionali capaci di ospitare attività sociali, educative e culturali, e di funzionare come presìdi civici nei rioni più fragili), determinando per gli uni e per gli altri le risorse necessarie per renderle operative e il modello di gestione e/o funzionamento.

Tale attività va svolta rapidamente, in modo da avere elementi precisi per stanziare le risorse necessarie per realizzare queste indispensabili infrastrutture sociali e civili, per cui é opportuno, se non necessario prevedere in bilancio una somma per tale far svolgere tale attività efficacemente e rapidamente.

E’ un passaggio decisivo per consentire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, registrare in concreto i fabbisogni e le esigenze della collettività.

Infine, abbiamo proposto un emendamento, approvato dal Consiglio, per estendere la Porta Unitaria di Accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari e coniugarla con una presenza fisica, a frequenza periodica, nei quartieri, soprattutto in relazione agli anziani e ad altre fasce fragili, per cui detta misura andrà coordinata con la creazione della case di quartiere o altre entità del genere.

Abbiamo anche votato a favore di altri emendamenti dell’opposizione, come quelli relativi alla gratuità del trasporto pubblico cittadino per gli studenti e l’attenzione per le persone con disturbo dello spettro autistico.

Resta ora alta la guardia per monitorare l’attività esecutiva volta a dare attuazione alle proposte approvate e l’impegno a continuare ad agire nell’interesse della città, mantenendo ferma e rafforzando l’azione per riunire e rilanciare il centrosinistra nella città.”

