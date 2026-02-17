Progetto Comune Matera per il NO alla controriforma sulla giustizia

Progetto Comune Matera con una nota invita a “votare NO alla revisione delle norme costituzionali sull’ordinamento giudiziario.” In quanto, si spiega:”Non si tratta di semplici modifiche tecniche, non si è in presenza di differenti soluzioni di ingegneria istituzionale, non si introducono meri correttivi per un più soddisfacente bilanciamento fra le parti nel processo.

Si compiono scelte che hanno lo scopo di ridisegnare il rapporto fra diversi poteri dello stato.

In Italia, come in tante altre parti del mondo, e con un’accentuazione tanto radicale quanto spregiudicata negli USA, si tende, in modo sempre più aggressivo, ad esaltare la centralità del potere esecutivo a discapito di quello legislativo e di quello giudiziario.

La Costituzione italiana ha creato un mirabile equilibrio fra tali poteri, che la proposta di modifica, oggetto di referendum, mira ad alterare, con un indebolimento di quel potere che ha la funzione specifica di tutelare i diritti.

Si può discutere a lungo del ruolo che la magistratura ha assunto di fatto negli ultimi trent’anni, ma esso è correlato all’indebolimento e alla decadenza della politica, che ora cerca, con la revisione della Costituzione, una rivincita e la riconquista di un primato che dovrebbe essere ricercato nella ricostruzione di un rapporto di fiducia con la società. Questo non significa consentire o tollerare distorsioni e abusi giudiziari, che pure ci sono stati, ma la via non è quella di pregiudicare l’autonomia della magistratura.

Né, come è facilmente intuibile, le modifiche proposte migliorano la qualità e i tempi della giustizia e tanto meno i problemi relativi alla sicurezza dei cittadini. Per contro, indeboliscono il potere giudiziario, in particolare l’autonomia e l’autorevolezza della

magistratura (sorteggio dei giudici nei CSM), e quindi la tutela dei diritti; mirano a ricondurre sotto il controllo del governo la politica giudiziaria, soprattutto in campo penale; mettono nelle mani della maggioranza l’attuazione della riforma, con il massiccio rinvio alla

legislazione ordinaria, così vanificando i vincoli della maggioranza qualificata prevista nella Costituzione.

La separazione delle carriere, in gran parte già raggiunta senza alterare l’equilibrio costituzionale, è uno specchietto per le allodole, in cui si annida anche il rischio di una progressiva involuzione del ruolo e della funzione del PM.

Così come la narrazione delle c.d. “politicizzazione della magistratura” o della deriva correntizia della stessa è un pretesto per affermare un controllo politico esterno su di essa, che vanificherebbe nei fatti la configurazione come “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” data ad essa dall’art. 104 della Costituzione.

La giurisdizione è un pilastro dello stato democratico. Colpire la prima significa minare quest’ultimo.

Ed una cultura unitaria della giurisdizione dovrebbe essere difesa e promossa tanto dai magistrati quanto dagli avvocati perché funzionale alla tutela dei diritti, la quale, a sua volta, è garanzia di libertà.

Proprio questa essenziale funzione della giurisdizione richiederebbe che ogni cambiamento fosse il risultato di un ampio confronto e della più larga convergenza, non di forzature a colpi di maggioranza.

Perciò la posta in gioco, il 22 e 23 marzo, è alta, decisiva, essenziale.

Ed è per questo che Progetto Comune Matera vuole dare un contributo diretto per dissolvere le nebbie, smentire le false verità, fare chiarezza sul significato e la portata di quella che appare come una vera e propria controriforma, un’alterazione pericolosa degli equilibri fra i poteri e dell’assetto che ad essi ha dato la Costituzione.

Per queste ragioni Progetto Comune Matera invita a votare NO il 22 e 23 marzo e aderisce al Comitato per il NO al referendum sulla giustizia.“

