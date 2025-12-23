Progetto Comune Matera: DUP e scelte di bilancio carenti e senza respiro strategico

Progetto Comune Matera, a margine della seduta consiliare odierna con una nota spiega di aver “espresso un giudizio ed un voto negativo sul documento unico di programmazione presentato dalla Giunta comunale.” in quanto “Esso non corrisponde alla sua funzione specifica ed essenziale, che è quella di essere lo strumento strategico ed operativo degli enti locali, senza dare neanche seguito alle linee programmatiche approvate in questa consiliatura, per cui anche le scelte di bilancio appaiono frammentarie e contingenti.

Non offre una visione progettuale complessiva ed unitaria delle scelte relative al profilo e al ruolo della città, né è coordinato con le previsioni del piano triennale delle opere pubbliche, nel quale vengono espunte e aggiunte opere senza che di tali opzioni sia data motivazione.

Non è chiaro quale sia il sistema culturale di cui ci si vuole dotare.

Il turismo rimane senza un piano strategico, di cui Progetto comune ha ribadito la necessità di redigerlo con un apposito emendamento. Le periferie della città vengono solo evocate senza ricevere nuovi impulsi.

Il tessuto imprenditoriale non è accompagnato da misure o interventi che ne agevolino lo sviluppo. Il polo delle industrie creative e culturali resta un mero vessillo. Casa delle tecnologie e Fondazione 2019 avrebbero meritato una definizione di ruolo e un assetto stabile e compiuto che ancora non hanno.

Anche per quel che concerne l’addizionale IRPEF si poteva introdurre una modulazione che andasse oltre l’applicazione dell’aliquota massimo (0,8), aggiungendo alla fascia di esenzione (E. 10.000), un’aliquota più contenuta sui redditi fino a E. 15.000 (0,2) e 20.000 (0.4), come aveva proposto Progetto Comune con un emendamento bocciato dalla maggioranza.

Al netto della considerazione che l’insediamento della nuova amministrazione è recente e quindi che il tempo a disposizione è stato oggettivamente breve, si poteva e doveva fare di più.

Non mancano note positive, come la conservazione di strutturate politiche sociali, che rinvengono da indirizzi trentennali. Progetto comune ha proposto l’estensione dell’utilizzo della PUA (Porte Unica di Accesso) per favorire la rilevazione e la soddisfazione dei bisogni

sociali.

C’è da augurarsi che in futuro il documento unico di programmazione corrisponda alla sua funzione e sia per tempo posto al centro di un ampio confronto, non solo nelle sedi istituzionali, ma anche nella società civile. Può agevolare tale prospettiva l’attenzione che nel documento viene prestata alla partecipazione e alla creazione di strumenti, come il bilancio di comunità, che promuovano e incentivino la cittadinanza attiva.

In questa direzione vanno gli emendamenti presentati da Progetto Comune, come la proposta di fare una ricognizione e individuazione di “Case di quartiere”, proposte dalla Rete delle associazioni di quartiere, e Centri polivalenti (sport, cultura, ecc.), che ne consentano successivamente la realizzazione.”



Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.