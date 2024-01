Progetto Ande: Seminario su “La violenza Assistita”

Il Seminario che si terrà venerdì 2 febbraio 2024, a Matera presso l’I.I.S. “G.B. Pentasuglia”, alle ore 9:30, si colloca nell’ambito del Progetto Ande / Stati Generali delle Donne della Basilicata – Violenza sulle donne e sui minori – Azioni di prevenzione per il contrasto alla violenza sulle donne e per il recupero degli uomini maltrattanti, Progetto che è al Suo sesto “Evento” dopo i due Seminari svoltisi a Potenza e, poi, i successivi tenuti a Palazzo San Gervasio, a Maratea e a Viggiano.

L’Iniziativa del 2 febbraio 2024 dell’Ande e degli Stati Generali delle Donne sul tema La Violenza Assistita – Esperienze e Interventi in Basilicata affronta il tema della violenza nei confronti dei soggetti più deboli che senz’altro è il più odioso dei fenomeni sociali. “Si tratta di quella forma di maltrattamento psicologico che si manifesta tutte le volte che un bambino si trova esposto a forme di violenza fisica, verbale, psicologiche, sessuale ed economica esercitata sulle figure – in particolare sulle donne – che costituiscono per Lui un punto di riferimento o su persone a lui legate affettivamente, adulte o minori”. L’ANDE di Potenza attua il Seminario del 2 febbraio con la collaborazione del Comune di Matera e, quindi, con la partecipazione del Sindaco avv. Domenico Bennardi, dell’Assessora dott.ssa Tiziana D’Oppido con delega alle Pari Opportunità e alla Parità di Genere, oltre che alla Cultura, Turismo e Cinema e, inoltre, di “Rete Donna” sempre del Comune di Matera, Rete coordinata con impegno e competenza dalla dott.ssa Caterina Rotondaro Responsabile delle Politiche di Genere del Comune di Matera.

L’iniziativa del 2 febbraio comporterà, dopo i saluti anche di Antonio Epifania Dirigente Scolastico dell’Iis “G.B. Pentasuglia”, di Ferdinando Izzo Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Matera e Feliciana Siati Presidente Ande Matera, la presentazione dell’importante Volume “La bambola di pezza” di Valentina de Giovanni e, inoltre, è prevista la partecipazione di illustri Relatori ed Esperte/i, quali Maurizio de Giovanni, GianEttore Gassani, Valeria Montaruli, Maria Christina De Tommasi, Caterina Rotondaro, Angela Maria Bitonti, Titti Laurentaci e Rita Anna Lily e delle massime Autorità nazionali Ande e Stati Generali delle Donne, quali la Presidente Nazionale Marisa Fagà, la Segretaria Nazionale Didi Sorrentino e Isa Maggi Referente Nazionale degli Stati Generali delle Donne.

Il Seminario si svolgerà in presenza e contemporaneamente on line.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.