Progetti ”Più vicini”. Si vota all’Ipercoop fino al 31 ottobre

E fino al 3 novembre(per i soci) on line. Si tratta dell’iniziativa ”Più vicini” che l’Ipercoop ha attivato in passato per sostenere iniziative promosse da associazioni del territorio. Riguardano un progetto di educazione ambientale sul verde urbano e di biodiversità, proposto da Legambiente Matera, Acquisto libri e realizzazione reading nel nuovo Hub proposto dall’associazione LiberHub di Altamura (Bari) che organizza un festiva per la lettura e il comitato della Croce rossa italiana di Matera per l’acquisto di mass training bls d (formazione per progetti salvavita) da utilizzare in manifestazioni. Tre iniziative interessanti, che troverete in dettaglio sul sito https://www.coopalleanza3-0.it/piu-vicini.html

IN SINTESI L’INIZIATIVA

Dal 1° al 31 ottobre torna “Più Vicini”, l’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 per prendersi cura della propria comunità. Alla Coop di Venusio ogni 15€ di spesa si riceve un gettone da inserire in una delle urne presenti scegliendo tra 3 progetti proposti. I soci Coop raddoppiano con un gettone online sulla carta socio da usare sul sito o nell’app fino al 3 novembre. Un gettone online anche ai Soci che fanno la spesa su Easycoop. Legambiente Matera ha proposto un progetto che riguarda l’adozione e la cura degli spazi verdi della città. Aiutaci a realizzarlo.