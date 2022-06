Profumi di inchiostro” venerdì 1 luglio 2022 a Castellaneta

Con il romanzo “Profumi di inchiostro” Michele Ottomanelli riesce nell’impresa di non poco conto di creare un metaromanzo vero e proprio, tante narrazioni che si intrecciano, con piani narrativi che attraversano il tempo e lo spazio; il risultato sono emozioni che rapiscono, trafiggono, un rincorrersi di voci narranti che parlano attraverso le pagine di un diario e di un epistolario che coinvolgono il lettore in un viaggio letterario, galoppante, inarrestabile, ricco nella forma e ancor più nella vicenda, appassionante e suggestiva.

L’autore parlerà di “Profumi di inchiostro” venerdì 1 luglio 2022, alle ore 19:00 presso caffè libreria “Nomine Rosae” in via del Mercato a Castellaneta.

Michele Ottomanelli è nativo di Mottola (TA) e risiede con la sua famiglia a Cremona; dopo aver conseguito la maturità classica, ha coltivato la passione per la storia, soprattutto quella antica, dedicandosi in particolare allo studio della XVIII dinastia Egizia. Nel 2006 lo scrittore ha sviluppato un blog sulla piattaforma “Splinder”, che oggi non esiste più, sul quale pubblicava brevi racconti, e nel 2007 ha partecipato ad un progetto di scrittura collettiva con il “Club degli Eclettici” dove ha anche pubblicato il breve racconto “La leggenda del pianista nella rete”.

_____________________________________________________________