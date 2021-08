STAZIONE FERROVIARIA DI PISA – Gli incontri sono santificati dal pregiudizio, e vengono dalle scelte di vita. Io, da sempre, acquisiti i buoni insegnamenti dei miei riferimenti letterari, da Pasolini a De André ect., passo attraverso e mi faccio attraversare dalle esistenze d’ultime e ultimi, come dei penultimi, direbbe Forlani.

Per questa ragione, non per altro, non per esempio per il fatto d’esser spuntati cattolici in un posto di cattolici, ho in me la logica del discrimine che mi dice d’ascoltare sempre e comunque le puttane di mestiere, i barboni per necessità, i tossici per malattia; invece che le prostitute per scelta piccolo-borghese, i venduti per carrierismo, i drogati per possibilità economica e necessità di bullismo da società.

Allora, premesso che avevo avuto un’impressione negativa della città di Pisa qualche mese fa, sentita la sua plastificazione in forma d’oggetto senz’arte che ha regalato l’arte alla memoria, per fortuna mi son ritrovato alla stazione ferroviaria pisana in attesa composta da ore di noia ma di notte.

E in quel luogo, tanto per cominciare, mai una volta, nonostante fossi quasi sempre solo, ho provato timore. Mentre per dire dalle parti della luccicante e cheta Piazza dei Miracoli spesso controllavo che il mio zaino fosse chiuso.

E in quel luogo, ho subito trovato un signore che dormiva su una panchina, e immagino da sempre lì alla stregua dell’anima più giovane che vedo spesso alla stazione di Sarzana circuita da un paio di spacciatori magrebini. Con tutto il suo carico di casa. Fatto di rassegnazione.

A qualche metro di nulla e solidarietà loro da una giovanissimo con la pelle segnata in vecchia dall’accidenti dell’eroina.

Mentre una stangona sta prendendo a calci un distributore automatico. Ché a suo dire non le rende i tarallini acquistati come cena. Ed è vero. E proviamo insieme a smuovere la macchinetta. Ma la bustina dei taralli è lì, incastrata fra la sua voglia di salato e la sicurezza d’averle fregato alcuni utili spiccioli. Insomma, affranto dalla prima verità, le do l’euro che ho in tasca. Ma quest’era la prima, appunto, delle verità che m’hanno attratto.

Perché poi mi dice che lei si chiama Antonella, e che è transessuale. Mi spiega cosa vuol dire fare la puttana a distanza controllata della stazione e che lei ha lavorato in quei bei posti vicino Sarzana, a Bocca di Magra tanto per sapere. Insomma Antonella è un brasiliano. Dal suo cellulare mi fa vedere un video d’una canzone con una transessuale che si sveglia, e lei mi spiega senza ridere che con quelle moine s’alza dal letto una trans. Poi chiede di mettere le sue canzoni preferite al mio, di cellulare. Ma non capisco i titoli, e mi sfotte.

Comunque con Alessia e Andrade fanno un trio professionale. Ma sono pure amiche. Che stanno in casa insieme. Tranne che quando una delle due fra lei ed Alessia sono costrette a stare fuori dimora, dopo certe loro forti liti. Per evitare il peggio, si dice in genere. Ma a questo va aggiunto che Alessia non cucina, non pulisce la casa, occupata dalle tre, e infastidisce i principi di Antonella, ovvero Marcio de Sousa (o qualcosa del genere): spesso non si fa pagare, ma da il suo corpo per la coca e non chiede che il cliente usi il preservativo. E ad Antonella, questo cose non piacciono proprio. Non devono esistere.

Lei spiega che la differenza delle scelte sta nel fatto che l’altra è italiana e donna, mentre lei brasiliana e trans. Patente di professionalità. Non ne sono convinto. Ci ragionerò. Ma lei argomenta sempre le sue affermazioni, e questo è già buona cosa.

E comunque mi racconta questa piccola parte di sua vita mentre si sta ubriacando di vino scadente bevuto a sorsi stanchi da una bottiglietta di plastica. Che ha reso quell’alcol caldo quasi quanto la sua sfacciata difesa del mestiere.