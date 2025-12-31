Produttori penalizzati.E’ un calvario quella ”chiusura” sulla Basentana

L’immagine di un autotreno che con difficoltà e a rischio di incidenti fa manovra a retromarcia per raggiungere in agro di Pisticci( Matera), con il suo carico di mangimi per una azienda zootecnica, è l’emblema di una situazione diventata paradossale e penalizzante per gli imprenditori che hanno aziende nella zona. E un video, https://www.facebook.com/share/r/1FEzBADwhC/, dimostra che il 2026 non può continuare a essere un ”Calvario” e che Anas deve dare risposte quanto prima come riportato nel servizio realizzato qualche giorno fa dal Tg BASILICATA https://www.rainews.it/tgr/basilicata/video/2025/12/basentana-cantieri-e-disagi-per-gli-agricoltori-frontisti-aziede-accessi-177bec1c-5117-4742-bcba-f2219fdfb659.html. Ieri mattina, 30 dicembre, l’autista dell’autotreno ha lasciato il rimorchio a Pisticci scalo ed è andato a scaricare nell’azienda zootecnica lungo la Basentana. Poi è ritornato- da quanto ci hanno fatto sapere- sempre a Pisticci scalo e ha trasferito altre due celle di mangime, e così continuando facendo tremila manovre… pericolosissime! Il conducente dell’automezzo ha riferito che non intende mettere a rischio la patente, che gli consente di lavorare e finchè non sarà sistemata l’accesso e quindi l’uscita non verrà più a scaricare il mangime, fondamentale per l’attività dell’azienda.Tocca all’Anas rimediare,che sta realizzando sull’arteria la posa dei jersey spartitraffico. E questo a stretto disagi. Per i ‘frontisti” è un Calvario che deve finire. Si attendono decisioni di buon senso.