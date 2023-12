Procuratore di Potenza Curcio su legge bavaglio: “continuerò a rilasciare ordinanze ai cronisti”

In una intervista rilasciata a Vincenzo Iurillo e pubblicata oggi su “Il Fatto quotidiano“, il capo della Procura di Potenza, Francesco Curcio, a proposito della norma approvata alla Camera che delega il governo a vietare la pubblicazione anche per estratto delle ordinanze di custodia cautelare fino alla fine delle indagini preliminari, parla di norma “tecnicamente incomprensibile” in quanto è palese che “una sintesi è sempre meno precisa del testo dell’atto”. Ed, inoltre, che non essendo secretate “continuerò a rilasciare ordinanze ai cronisti”. Alla domanda finale : “Secondo lei quale è lo scopo dell’emendamento Costa?“, risponde: “Non ne vedo, vedo solo effetti peggiorativi per l’opinione pubblica e per gli stessi indagati. Forse bisognerebbe chiederlo a lui.” A questo link il testo integrale dell’intervista: https://www.cronacheagenziagiornalistica.it/2023/12/24/43652/ .

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.