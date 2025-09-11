Processo Mare Nostrum. Parti civili Associazione ”Famiglia e Sussidiarietà e Fondazione Lucana antiusura

Adesso è ufficiale l’associazione Famiglia e Sussidiarietà e la Fondazione Lucana antiusura ”Monsignor Vincenzo Cavalla” di Matera sono parte civile nel processo ” Mare nostrum”, che si sta celebrando nella Città dei Sassi, dopo l’inchiesta ”Mare Nostrum” chiusa nell’ottobre 2024 dalla Direzione distrettuale antimafia https://giornalemio.it/cronaca/e-sul-mare-nostro-della-costa-jonica-intervenne-la-dda-21-fermi/, che aveva portato alla esecuzione di 21 decreti di fermo, alla contestazione di 81 reati che vanno dalla estorsione alla illecita concorrenza, dalla detenzione e porto di esplosivi e di armi ed altro. L’avvocato Pietro Mazzoccoli, del foro di Matera, aveva già presentato istanza di costituzione di parte civile nel maggio scorso. Accanto alle vittime di estorsione. A ricordarlo il presidente dell’associazione Famiglie e sussidiarietà Angelo Festa, memore di quanto fatto in anni difficili con la Fondazione e insieme a don Basilio Gavazzeni, scomparso di recente.



L’Associazione Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà e la Fondazione Lucana Antiusura “Mons. Vincenzo Cavalla” in data 29 maggio 2025, rappresentate dall’avv. Pietro Mazzoccoli, hanno inteso costituirsi parte civile nel processo penale “Mare Nostro” per schierarsi accanto alla vittime di estorsione e per far sentire loro la vicinanza delle istituzioni e della società civile.

Nell’udienza odierna, 11 settembre 2025, il Giudice ha affermato l’ammissibilità delle richieste di costituzione di parte civile dei due enti.

La battaglia a favore degli ultimi, contro l’usura e l’estorsione è iniziata ufficialmente il 21 maggio 1994 con la costituzione del Comitato Lucano Antiusura ad opera dei padri Monfortani, Basilio Gavazzeni e Severino Donadoni e di Angelo Festa, responsabile dell’Adiconsum locale.

Da quegli anni – ha affermato Angelo Festa, Presidente dell’Associazione Famiglia e Sussidiarietà ETS – ho sempre collaborato con padre Basilio Gavazzeni per dare un aiuto concreto agli ultimi e per promuovere azioni preventive tramite la consulenza sul debito e l’accesso al Fondo antiusura ai sensi della legge 108/96.

Ricordo che lo Stato per le vittime dei reati di estorsione e usura mette a disposizione un sostegno economico con contributi a fondo perduto o con prestiti senza interessi per il loro reinserimento nell’economia legale e per il recupero della stabilità finanziaria. Come Associazione accompagniamo e sosteniamo chi denuncia fornendo supporto morale, materiale ed economico, e collaboriamo per l’accesso al Fondo di Solidarietà tramite le Prefetture.

