Processione dei pastori tra sole e ombrello. Ma tanta fede e partecipazione

2 Luglio nel segno delle condizioni meteo, quasi fosse marzo con lo spensierato ritornello del mese pazzerello ” esce il sole e prendi l’ombrello”. Non ricordiamo e lo abbiamo chiesto agli anziani di una processione dei pastori con lo ”sguardo al cielo” e il quadro della Madonna sotto a un balcone in via Manzoni. E’ stata,infatti la pioggia, alternata a sprazzi di sole, come indicavano le proiezioni meteo della vigilia a caratterizzare l’avvio dei festeggiamenti a Matera in onore della Protettrice Maria Santissima della Bruna. La festa, come da tradizione, è cominciata con la benedizione della Santa Messa, celebrata all’alba da monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo sul sagrato della chiesa di San Francesco d’ Assisi, e l’avvio della Processione detta dei ”pastori” in ricordo di quella categoria produttiva che era costretta a festeggiare per raggiungere iazzi e masserie.







Il quadro della Madonna, preceduto da devoti,e da figuranti vestiti da pastori con pecore e un asino, da tanti giovani e con una partecipazione di circa 15.000 persone ha raggiunto i quartieri al suono delle campane a festa e il fragore dei fuochi pirotecnici. Fuochi pirotecnici non deflagranti, ma diffusi : da via Ridola al Comune, da piazza San Pio X ( ufficialmente papa Giovanni XXIII, ma la targa non c’è) a piazza Marconi, al rione Piccianello. Lungo il percorso devoti hanno stesso lenzuola e coperte istoriate. A Serra Venerdì palloncini bianchi e azzurri e striscioni con scritte dedicate a Maria.



E poi il colore, i cori dei segni della festa riportati sulle magliette. Alcune inedite stampate quest’anno, altre dal tema e soggetto consolidato, che hanno ricordato il maestro della cartapesta Michelangelo Pentassuglia e il trombettiere Eustachio Barbaro. Protagonisti anche i turisti che hanno indossato le magliette a soggetto della festa, raffiguranti la Madonna, i Cavalieri della Bruna, il carro trionfale e con frasi anche in dialetto riferite al 2 luglio.



Poi la messa al Santuario di San Francesco da Paola, dove è giunta l’icona della Madonna e con le tappe di un programma sempre intenso con il raduno dei cavalieri in costume, guidati dal generale Angelo Raffaele Tataranni, in sella a ”Valentino” un cavallo di razza frisona di 10 anni. I cavalieri, in tutto 77 e tra di loro anche otto amazzoni, scorteranno la Madonna della Bruna posta sul carro trionfale nella processione serale, che dal rione Piccianello raggiungerà piazza Duomo, per i classici ”tre giri” ,segno del legame della Protettrice con la città. Poi il manufatto di cartapesta, realizzato dall’artista Francesca Cascione e ispirato al tema evangelico dei discepoli di Emmaus, raggiungerà piazza Vittorio Veneto per l’assalto e la distruzione quale segno beneagurante. Uno spettacolo di fuochi pirotecnici su Murgia Timone chiuderà dopo mezzanotte la 635^ edizione della festa del 2 luglio. Ma attendiamo che il tempo esprima il verdetto tra nuvole, sprazzi di sole, vento e, magari, un segno positivo dalla Madonna della Bruna per la sua Festa e di un popolo devoto.