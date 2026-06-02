Giovedì 4 giugno, alle ore 10.00, presso l’Aula Formazione della Porta Coeli Foundation, in viale XXIV Maggio (ex Carcere) a Genzano di Lucania, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Processi e fenomeni dell’arte del presente per il Carcere di Genzano di Lucania“, promosso da Porta Coeli Foundation, Comune di Genzano di Lucania e 2D Group Società Benefit. “L’iniziativa -si spiega in una nota- illustrerà il percorso di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex carcere mandamentale, consegnato nel 1981 e rimasto per decenni privo di una destinazione stabile, che oggi si avvia a diventare un luogo dedicato all’arte contemporanea, alla formazione, alle residenze creative, alla ricerca e agli scambi culturali internazionali. Un luogo nato per custodire e limitare la libertà si trasforma così in uno spazio aperto alla creatività, alla conoscenza, all’incontro tra culture e alla produzione artistica contemporanea. Interverranno: Viviana Cervellino, Sindaco di Genzano di Lucania; Aniello Ertico, Presidente di Porta Coeli Foundation; Donato Faruolo, Direttore Artistico di Porta Coeli Foundation; Rocco Iacovera, referente di 2D Group per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.

Partner presenti: Gennaro Damato, Presidente di Mediterraneum Foundation.

Nel corso della conferenza saranno inoltre presentati i contributi e gli endorsement internazionali pervenuti da: Yelizaveta (Liza) Shirinyan, Direttrice Education del Cafesjian Center for the Arts di Yerevan (Armenia); Halla Shafey, componente del Consiglio Supremo del Ministero della Cultura della Repubblica Araba d’Egitto.

Il progetto prevede un investimento stimato di circa 2,7 milioni di euro e l’adeguamento dell’intero complesso agli standard nZEB (Nearly Zero Energy Building), con azzeramento dei consumi energetici netti e significativa riduzione delle emissioni di CO₂. I lavori avranno una durata prevista tra i sei e gli otto mesi e procederanno per fasi successive, consentendo l’utilizzo progressivo di alcune aree della struttura già durante il cantiere. In occasione dell’evento, e in via del tutto eccezionale, sarà consentito agli operatori dell’informazione di accedere all’interno del perimetro murario dell’ex Carcere, visitando spazi che non sono mai stati aperti al pubblico e che risultano sostanzialmente inaccessibili da oltre quarant’anni. L’incontro rappresenta il primo momento pubblico di presentazione di un progetto che punta a fare dell’ex carcere di Genzano di Lucania un nuovo laboratorio culturale aperto al territorio e connesso ai circuiti nazionali e internazionali dell’arte contemporanea. Al termine della conferenza seguirà una visita guidata agli spazi interessati dagli interventi di recupero.”

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