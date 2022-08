Problema irrisolto. E se accadesse il 25 settembre?….

Noi continueremo a insistere, visto che buon senso, programmazione e lungimiranza continuano a latitare. E la cosa non ci meraviglia più di tanto. Ci riferiamo con, le foto riproposte in altre occasioni, all’allagamento periodico di via Cererie, all’altezza dell’ex pastificio Padula, poi Barilla. Quando piove con insistenza auto bloccate… Altro che progetti dei palombari e altre amenità, di là da venire. Problema serio, che potrebbe riproporsi ( auguriamo il contrario) in occasione della visita a Matera di Papa Francesco,il 25 settembre, che al rione Piccianello dovrà inaugurare la mensa della fratellanza, ormai quasi pronta. Le foto sono eloquenti e non da ora…Ci piacerebbe poter leggere tre righe con progettino e impegno di spesa per rimuovere un vecchio problema. Servono i fatti…