Pro Loco di Garaguso: l’inizio di un nuovo percorso

Promozione sociale, valorizzazione culturale e turistica attraverso la natura, l’arte, la storia e l’enogastronomia del territorio del pittoresco comune di Garaguso. Si terrà mercoledì, 7 agosto 2024, con inizio alle 19.30, in Piazza Europa, l’evento di debutto della Proloco di Garaguso APS. “Siamo molto onorati di debuttare nel mondo delle Pro Loco – afferma il neopresidente Rocco Dimasi -, con un’Associazione di Promozione Sociale appena iscritta e approvata nel Runts, che vede 50 soci attivi su base volontaria offrire un contributo per l’animazione e la valorizzazione a fini turistici e culturali del nostro comune. Il nostro intento è accrescere le potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, enogastronomiche del nostro territorio rafforzando l’identità culturale di Garaguso, già importante sede di caccia nei secoli scorsi e ricco di paesaggi e uliveti da ammirare in cui vivere esperienze immersive nella natura.

Vogliamo coinvolgere la nostra comunità con un programma annuale per favorire l’animazione e il ripopolamento delle aree interne con attività che favoriscano benessere sociale e welfare per gli abitanti e per i turisti alla scoperta di nuove esperienze nei borghi più remoti della regione”.

L’inaugurazione con il taglio del nastro sarà animata dalla musica del gruppo folk Bulgarani di Sofia che eseguirà un repertorio di musica tradizionale ungherese. Alle 20.00 seguirà la tavola rotonda dal titolo: “Il valore della Pro Loco per la promozione del territorio”, con il saluto del presidente della Pro Loco di Garaguso, Rocco Dimasi, insieme a Michele Busciolano, Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e dirigente ad interim dell’Ufficio Politiche per i Sistemi culturali, turistici, la cooperazione che interverrà sul tema “Le Pro Loco risorse strategiche per la valorizzazione delle aree interne”. Sulla promozione dei prodotti tipici potenziati grazie all’azione delle Pro Loco che presidiano il territorio con attività di salvaguardia della biodiversità e di promozione, interverrà Emilia Piemontese, dirigente generale Politiche agricole della Regione Basilicata. Cooperazione e lavoro in rete con i GAL, sarà il tema che Luigi De Lorenzo, presidente del Gal Lucania Interiore, approfondirà durante la tavola rotonda. Antonio Nicoletti, direttore generale dell’APT Basilicata si soffermerà sul ruolo delle Pro Loco a sostegno del turismo nelle aree interne seguito dall’intervento dedicato alla viabilità di Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture.

Previsti i contributi di consiglieri regionali dell’UNPLI.

Modererà l’incontro la giornalista Mariateresa Cascino.

Seguiranno attività di promozione dell’enogastronomia con assaggi di sfizi e sapori della cucina locale, in collaborazione con la Pro Loco di Grassano e musiche del gruppo folk Bulgarani da Sofia. In chiusura, DJ Set a cura di Hollywood Animation Event.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.