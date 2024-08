Pro Loco di Ferrandina promuove “Inno alla Natura”

Si chiama “Inno alla Natura” il programma di educazione ambientale organizzato venerdì 30 agosto dalla Pro Loco di Ferrandina nel Parco Baden Powell in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ferrandina, Legambiente Basilicata, Alsia, Carabinieri Forestali e l’associazione di volontariato Gean. La manifestazione punta ad evidenziare l’importanza dei Parchi e delle Aree protette, luoghi naturalistici di grande bellezza con un prezioso patrimonio di flora e di fauna sottolineando la necessità di salvaguardare gli habitat e di trovare il giusto punto di equilibrio tra la conservazione e le opportunità di sviluppo e fruizione delle stesse aree, il tutto rigorosamente improntato alla sostenibilità ambientale. «La diversità faunistica e vegetale che ci circonda e il rapporto dell’uomo con la natura – dichiara il presidente della Pro Loco di Ferrandina Rocco Zito – devono essere riposte al centro delle nostre attenzioni per far sì che il bosco, un ecosistema fondamentale sempre più raro torni ad essere il protagonista delle nostre vite». Il programma dell’evento “Inno alla Natura” prevede alle ore 11 l’inizio delle attività con l’associazione Gean, alle 13 la degustazione di prodotti enogastronomici negli stand appositamente allestiti per l’occasione ed alle ore 16 un dibattito con i vari Enti presenti alla manifestazione sui temi del rispetto della natura, della biodiversità e della salvaguardia dei boschi. Seguirà alle 17.30 un momento musicale con balli popolari, animazione e giochi per bambini.

