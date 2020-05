Gli effetti nefasti del virus a corona ci sono. Hanno affossato una economia che si librava sull’onda lunga del turismo dell’anno europeo della cultura 2019, ed è bene che il Comune di Matera ne prenda atto e riveda nella scadenza (8 giugno 2020) e procedure amministrative, vincolanti e penalizzanti, che limitano di fatto la partecipazioni dell’associazionismo culturale. Altrimenti il ‘che si puo’ fare per il turismo di prossimità ?” continuerà a restare uno slogan privo di contenuti, come sta accadendo nella lunga sequenza di focus,vertici e chiacchiere on line. E la richiesta ”ferma e accorata” della Pro Loco Matera ” Tra cultura, storia e tradizioni”’ non fa una grinza. Ne abbiamo avuto conferma nella breve e bagnata conferenza stampa che il presidente Claudio Rospi e l’anima di quella istituzione, della quale è stato convinto artefice, Giuseppe Cotugno. Una conferma, quella di riflettere e adottare atti conseguenziali, che viene dalle 19 pagine dell’ Avviso pubblico per il sostegno di attività e iniziative culturali, di animazione territoriale, ricreative e di intrattenimento in genere, e sportive, anno 2019 (eventi già patrocinati nel corso del 2019, per determinazioni su riconoscimento contributi finanziari, ed venti da inserire nel cartellone “Eventi di Natale e Fine anno 2019” e anno 2020. Per cui – come hanno evidenziato Rospi e Cotugno- va rivisto quello che era stato pensato lo scorso anno, con la necessità di attivarsi per ricominciare – ma in concreto- a restituire fiducia al turismo locale. Del resto abbiamo dimostrato che piccoli progetti dal costo contenuto portano valore aggiunto perchè valorizzano le risorse locali”. I fischietti in terracotta del progetto Cucù parade, alcuni dei quali saranno completati dagli artisti nei prossimi giorni, confermano che il turismo di prossimità legato a quelle che sono le nostre peculiarità rappresentano una opportunità da non trascurare. E’ legato,infatti, all’identità e alla storia dei luoghi e della comunità locale, legati alla civiltà dei rioni Sassi e dell’habitat rupestre, il programma di iniziative che la Pro loco di Matera ”Tra cultura storia e tradizioni”, intende attivare tra il 2020 e il 2021 – a patto che si riveda quel bando a sportello- per favorire la ripresa dell’offerta turistica a seguito della crisi procurata dall’epidemia da coronavirus.



Tra le attività illustrate, da realizzare in sicurezza, figurano la riproposizione interattiva di giochi di strada, di storie della memoria collettiva nei rioni Sassi, la riscoperta dei miti osservando stelle e percorsi del territorio, allestimento di mostre fotografiche, itinerari guidati per persone colpite da disabilità sensoriali con la prosecuzione del progetto ”architetture in positivo” , le passeggiate culturali e le attività di supporto all”iniziativa ” Cucù parade” che coinvolge Matera, Policoro e Montalbano. ” Ma è opportuno – come hanno osservato Claudio Rospi e Giuseppe Cotugno- che l’Amministrazione comunale di Matera riveda il bando ‘a sportello’ promosso nei mesi scorsi per l’allestimento di un programma di eventi e di animazione territoriale. Bando che ora risulta anacronistico dopo l’epidemia da coronavirus, E’ opportuno-ha concluso Rospi- che si proceda a rivederne le scadenze e a modificare criteri e requisti pensati nel 2019, rispetto alle attuali urgenti necessità di sburocratizzare ogni passaggio, per promuovere e dare nuovo “respiro” all’accoglienza culturale, sociale e turistica”. Concetto chiaro. E ci piacerebbe, così come in altri centri che la Pro Loco sia considerata e diventi il braccio operativo dell’Amministrazione comunale nella promozione dell’offerta e della organizzazione dei servizi e dell’informazione turistica. A Matera per situazioni consolidate, opportunismo e altro non è così. Peccato. Le Pro Loco sono l’anima di una città e di un territorio. Da rivedere, con un maggiore coinvolgimento, anche questo aspetto insieme al bando ”a sportello” naturalmente, che va riaperto e modificato. L’estate è vicina e ordinanze restrittive con scadenze al 31 luglio, pensate oltre un mese fa per evitare assembramenti, vanno riviste. Appuntamenti come la sagra della crapiata, il 1 agosto al Borgo La Martella, preceduta in passato da quella per la bruschetta costituiscono un aspetto interessante e coinvolgente del turismo di prossimità. Servono realtà e concretezza. Basta con il distanziamento on line e con il business strisciante delle digitalizzazioni del turismo di prossimità virtuale con annunciate risorse ministeriali…