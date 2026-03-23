Pro Loco Barile 60 anni di Promozione del Patrimonio Culturale Barilese

Sono stati celebrati nella sede sociale “Antonio Paternoster” -nello storico Palazzo dell’Orologio della centralissima Piazza Dalla Chiesa di Barile- i sessant’anni dalla fondazione della Pro Loco Barile Aps nata nel centro arbereshe del Vulture nel lontano 1966. In occasione dell’Assemblea dei soci, da parte del Presidente Rocco Franciosa -che ha fatto gli onori di casa agli ospiti (l’Assessora all’Ambiente della Regione Basilicata Laura Mongiello e il Sindaco del Comune Di Barile Antonio Murano)- con la vicepresidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Maria Teresa Romeo, come si legge in una nota: “sono state consegnate le benemerenze ai Presidenti ed ai soci attivi ed alla memoria dei soci fondatori che 1966 per volontà dell’indimenticabile Don Domenico Telesca fondarono la Pro Loco Barile tra le più longeve della Basilicata.

Nel corso dell’assemblea è stato approvato all’unanimità dei nunerosi soci intervenuti anche il bilancio consuntivo presentato dal Tesoriere Nicola Grimolizzi che ha tracciato insieme al vicepresidente Daniele Bracuto ed al segretario Renato Paternoster il rendiconto delle manifestazioni realizzate nell’anno precedente.

L’Assemblea dei soci su proposta del Presidente Rocco Franciosa a nome dell’intero direttivo ha eletto per acclamazione il socio storico e già Presidente Lorenzo Gagliardi Presidente Onorario della Pro Loco Barile Aps per l’amore, l’impegno e la passione nel custodire e valorizzare il patrimonio culturale barilese.

Il Presidente Franciosa nel ringraziare le istituzioni locali e regionali per il sostegno e la partecipazione ha rivolto un pensiero di gratitudine ai soci fondatori ed ai tanti soci che in sessant’anni di attività hanno offerto il loro prezioso contributo per lo sviluppo sociale, culturale e turistico quali ambasciatori della cultura barilese in ambito regionale e nazionale facendo conoscere Barile, la sua storia, le sue tradizioni e le bellezze monumentali, artistiche ed ambienatali.

Nel corso dei loro interventi il Sindaco di Barile Antonio Murano e l’Assessore regionale Laura Mongiello hanno espresso il loro compiacimento e la loro gratitudine per l’importante attività di animazione, accoglienza e promozione turistica che la Pro Loco Barile svolge sul territorio lucano rivolgendo un plauso ai tanti volontari che con dedizione si prodigano per salvaguardare le tradizioni e la storia, e per la promozione dell’enogastronomia, dei prodotti tipici e il patrimonio storico, culturale ed ambientale.

La vicepresidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Romeo ha consegnato a nome del Presidente nazionale della Rete Epli Pasquale Ciurleo una targa celebrativa alla Pro Loco Barile per il sessantesimo anniversario dalla costituzione quale sodalizio tra i più longevi del sistema Pro Loco Italiano. Il Presidente Franciosa ha consegnato insieme all’Assessore regionale Mongiello gli attestati di qualifica professionale ai corsisti: Stefania Croce, Anna Sigillito, Eufemia Telesca, Giuseppe Sigillito, Gianfranco Ferrari, Loris Sigillito, Alessandra Altomonte e Luciana Schirò del programma Gol della Regione Basilicata realizzato presso la sede sociale dalla New Form Potenza in Operatore della Promozione e Accoglienza Turistica.

Un attestato di merito è stato consegnato anche ai giovani Operatori Volontari del Servizio Civile Universale di Promozione Italia della Pro Loco Barile: Giada Marino, Loris Sigiliito, Antonio Valente, Maria Teresa Valvano, Arianna Zaccone, Francesco Valente e Mauro Pomarico.

I festeggiamenti per i sessant’anni della Pro Loco Barile affiliata alla Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane patrocinati da Regione Basilicata e Apt Basilicata hanno visto un toccante momento per l’intera comunità con la celebrazione eucaristica in chiesa madre presieduta da Don Davide Endimione in ricordo dell’ideatore e fondatore della Pro Loco Barile Don Domenico Telesca e con il pranzo sociale presso il Grand Hotel Garden di Barile allietato da Raffaele Barbaro e Antonio Gervasio alla fisarmonica e la partecipazione straordinaria di Mario Ierace in arte Zio Vito de La Ricotta.”

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