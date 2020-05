Non figura tra le priorità del programma di opere pubbliche del Comune di Matera e nè tantomeno tra i lavori del Bando Periferie, che riguarda la metà del rione Piccianello nell’area compresa tra via Marconi e le trasversali che portano a via Nazionale. Ma l’allagamento ricorrente di via Cererie, difronte all’ex pastificio Barilla, richied un intervento ormai ultratrentennale , per rimediare a una impostazione sottodimensionata nella progettazione della raccolta delle acque piovane. Una tubazione con diametro più ampio e il problema è risolto. Quando? Probabilmente, chissà, con la prossima Amministrazione comunale o con l’avvio di due cantieri (lottizzazione ex pastificio e della prospicente struttura di accoglienza sociale) dei quali, per motivi e gestioni diverse, non si è saputo più nulla. Ma ci interessa la strada che è un servizio di pubblica utilità. Quando piove in maniera intensa l’allagamento è scontato, con l’arrivo di Vigili del Fuoco e della Polizia locale per soccorrere gli automobilisti. Va precisato che in zona c’è un cartello di pericolo che indica il pericolo allagamento. Difficile da pensare che in quel punto possa accadere…Ma è così.