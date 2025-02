Primo colpo di scavatore e giù curva Nord allo Stadio ” XXI Settembre-Franco Salerno”

Un pezzo di storia, di quasi 50 anni fa, risale al cantiere per il Fc Matera in serie B, campionato 1979- 1980, che è andato giù per dare il via ai lavori del progetto di Parco del Campo. Era la curva dei tifosi ospiti, sul versante di via Nicola Sole- Via Sicilia. E la demolizione per i residenti del rione Piccianello è stata inaspettata…il rumore di un mezzo meccanico e la gradinata è venuta giù rumorosa, mentre una pioggerellina salutava il primo atto del cantiere, https://giornalemio.it/cronaca/cartello-di-cantiere-per-il-parco-del-campo-e-ora-la-ruspa/. Michele che ha ci ha girato la foto ha deciso di tenere il conto alla rovescia che dovrà portare tra 515 giorni alla consegna del progetto. E’ lui che di campionati ne ha visti tanti si chiede ” quando finiranno i lavori ?” e se coincideranno con la promozione del Matera in serie B…E’ un auspicio. Nel frattempo si dovrà demolire anche la gradinata ”Mancini” e poi si vedrà.