Anche Montalbano Jonico deve fare i conti con il primo caso di positività al covid19 sul proprio territorio, proprio nel momento in cui sembra che il tutto volga a soluzione, con il conseguente pericolo di un abbassamento della guardia con la fase2 che ha trasmesso una quasi sensazione di essere fuori dal tunnel e con l’imminente ulteriore ampliamenti delle maglie che si avranno da lunedì prossimo.

Un richiamo brusco alla realtà ben trasmesso dal primo cittadino (nonchè presidente della Provincia di Matera) Pietro Marrese che ha esordito nel video con cui ha anticipato la notizia con un “Devo condividere cono voi una notizia che non avrei voluto dare…” .

Come ha specificato Marrese “Si tratta di una persona che è rientrata dal Nord Italia. Una persona che si era già messa da subito in quarantena.”

Quindi un caso di “importazione”, come ha detto il Sindaco “Il contagio è avvenuto al Nord Italia, non sul territorio comunale” che deve far tenere alta la guardia proprio ora che tali presenze sono destinate ad aumentare anche nelle nostre realtà che hanno beneficiato sin qui di un isolamento che ha aiutato ad evitare la diffusione dei contagi.

Ma ecco il video integrale del Sindaco Marrese: