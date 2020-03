Per un po’ ci siamo illusi di restare fuori dall’epidemia da influenza da Coronavirus. Ma abbiamo il primo caso. Si tratta di un lucano di Trecchina (Potenza) proveniente dalla Lombardia che è una delle tre regioni del Nord dove il contagio e la positività ai tamponi si sono consolidati. Da noi guardia alta e rispettiamo le regole, ma evitiamo panico e strumentalizzazioni.

Il COMUNICATO DELLA REGIONE

Il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi comunica che nella serata di oggi è risultato positivo al tampone del Coronavirus un quarantaseienne di Trecchina. Il paziente non è ospedalizzato e attualmente è ricoverato presso la propria abitazione perché non presenta nessun sintomo grave. Lo stesso è seguito da un’equipe medica, così come previsto da protocollo. Da prime informazioni assunte il quarantaseienne proviene dalla Lombardia.