Primi interventi della Provincia di Matera sulla Sp 271. Ora si continui

Le foto dell’asfalto su alcuni tratti di un tracciato, quello della sp 271 che collega Matera a Santeramo in colle ( Bari) raggiungendo l’area industriale di Jesce, che coinvolge a sua volta anche Altamura (Bari), è un segnale concreto, attivato dall’Amministrazione provinciale di Matera, di voler mettere in sicurezza un’arteria inadeguata a sostenere il traffico pesante, quello turistico e dei pendolari che tutti i giorni si muovono nel comprensorio appulo lucano. Non è stato facile riprendere un appalto, che aveva dato problemi, riducendo i disagi- le deviazioni di traffico- sopportato da cittadini e turisti. Si tratta di interventi pari a 3 milioni di euro, con la eliminazione di alcune curve e allargamenti dove possibile della carreggiata. Serve dell’altro per adeguare una arteria di vitale importanza per la viabilità interregionale. E qui servono, oltre a risorse e progettualità sul versante materano ( l’incrocio tra ss 7 Appia e Sp 271 va messo in sicurezza), occorre fare di più anche sul versante pugliese, come abbiamo riportato in precedenti servizi. Enti locali, dai Comuni alla Provincia di Bari,associazioni imprenditoriali e sindacali, al Consorzio industriale della provincia di Matera potrebbero attivarsi con una conferenza di servizi per mettere a punto il da farsi e con una programmazione di investimenti adeguata.



IL COMUNICATO STAMPA

SP 271 Matera-Santeramo in Colle, proseguono i lavori di messa in sicurezza appaltati dalla Provincia di Matera. Il Presidente Piero Marrese: “Con il completamento dei lavori l’arteria sarà ammodernata dopo alcuni problemi relativi all’appalto”

Proseguono i lavori appaltati dalla Provincia di Matera sulla SP 271 Matera-Santeramo, arteria che collega la provincia e il territorio materano alla vicina Puglia.

L’intervento di messa in sicurezza è finanziato con fondi Fsc 2014-2020 nell’ambito del cosiddetto “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata” per un totale di circa 3 milioni di euro.



“I lavori – ha dichiarato il Presidente Marrese – sono ripresi dopo che nei confronti della ditta che aveva vinto l’appalto è stata applicata la risoluzione contrattuale. Adesso, però, l’appalto è stato affidato a una nuova ditta che sta eseguendo l’intervento che consiste nella messa in sicurezza di un’arteria assolutamente importante per Matera e il suo territorio, collegato proprio da questa strada alla confinante provincia di Bari.



Ringrazio come sempre l’ufficio tecnico per la collaborazione prestata, anche nella fase relativa alla rimodulazione dell’appalto, oltre che il vicepresidente della Provincia di Matera, Emanuele Pilato, il consigliere delegato alla viabilità, Francesco Mancini, e il consigliere provinciale del territorio, Carmine Alba.

La Provincia di Matera prosegue nella sua mission di ammodernare la rete viaria di sua competenza, unitamente alla ricerca di fondi date le problematiche che la riforma Delrio ha comportato in termini di carenza di risorse e di personale”.