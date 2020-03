Il report puntuale della Prefettura di Matera, effettuato il 21 marzo, conferma che i controlli sono stringenti e coinvolgono tutte le forze di Polizia, per contenere la diffusione da virus – covid 19. E coincidenze dei numeri i denunciati, per violazione all’ex articolo 650 del codice penale sono state 19, mentre nessuno ai sensi degli ex articoli 495 e 496. E questo significa un passo avanti sul piano della responsabilizzazione, sia da parte dei cittadini che degli esercizi commerciali. Situazioni, comunque, da monitorare -come sta facendo la guardia di finanza-per evitare come accaduto per igienizzanti e mascherine- che la speculazione sui prezzi ( a causa della scarsa disponibilità sui mercati) possa intaccare prima o poi anche i generi alimentari. Lo abbiamo visto in altri contesti e in altri periodi di difficoltà del Paese.Furbi, purtroppo, sempre in agguato.

COMUNICATO STAMPA

PREFETTURA DI MATERA – REPORT DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLE FORZE DI POLIZIA E POLIZIE MUNICIPALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 – DATI RELATIVI AL 21 MARZO 2020:

Persone controllate 1127

Persone denunciate ex art. 650 c.p. 19

Persone denunciate ex art. 495 e 496 c.p. 0

Persone denunciate per altri reati 2

Persone arrestate 0

Esercizi commerciali controllati 359

Titolari esercizi commerciali denunciati ex art. 650 c.p. 0

Titolari esercizi commerciali sanzionati amministrativamente 0

Sospensione esercizi commerciali ex art. 15 D.L. 14/2020 0