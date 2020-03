Silenzio fino a ieri, primo giorno di Primavera, e conferma dalla task force regionale, che i casi di positività al coronavirus sono saliti con otto casi in provincia di Matera, dei quali cinque nella Città dei Sassi.

Nulla, naturalmente, se siano ricoverati in ospedale o se si trovano a casa, uomini o donne, se vengono da fuori o se sono residenti o dove hanno lavorato.

E questo è un limite, lo ripeteremo fino alla noia, per aiutare altri a contribuire a spezzare la catena. L’informazione è fondamentale, altrimenti restano intatti disinformazione, paure e allarmi.

Serve senso di responsabilità a tutti i livelli e cambi di passo, tanto più che ci attendiamo l’arrivo in Basilicata di corregionali provenienti da altre regioni dopo la chiusura di alcune attività produttive in altre regioni e dal centro nord in particolare. Per cui…

L’AGGIORNAMENTO DI OGGI (ore 12,00)

La task force regionale comunica che fino alla mezzanotte di ieri, 21 marzo, sono stati effettuati 108 test per l’infezione da Covid – 19.

Di questi 98 sono risultati negativi e 10 positivi.

I casi positivi riguardano i comuni di:

1 Policoro

1 Montescaglioso

2 Potenza

5 Matera

1 Salandra

Nel conteggio sono ricompresi i dati del comunicato stampa diffuso ieri alle ore 19,00 (https://giornalemio.it/cronaca/coronavirus-basilicata-agg-ore-1800-altri-9-positivi-il-totale-sale-a-71/).

Con questo aggiornamento, quindi salgono a 72 i casi positivi registrati in Basilicata per l’infezione da Covid-19.

Il totale dei tamponi ammonta a 661.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

Il prossimo aggiornamento oggi alle ore 18.