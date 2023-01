Prima nascita del 2023 …alle 7.23, al Madonna delle Grazie

Che il 23 porti bene? Ce lo auguriamo tutti visto il numero del nuovo anno e del primo arrivo della cicogna, Nessun vagito record dopo la mezzanotte ( come accaduto a Roma con la nascita di Chiara e Filippo presso la clinica Santa Famiglia) ma il saluto di “benvenuta!” alla piccola Giovanna è arrivato alle 7.23 all’ospedale madonna delle Grazie di Matera. E’ la seconda in Basilicata(l’ha preceduta Antonella in quel di Potenza alle 6.54) e per i genitori di Chiaromonte ( Potenza) e per la comunità lucana , che vive il disagio del calo demografico, è di buon auspicio per l’anno che comincia.

Notte tranquilla nel complesso. Solo un ferito leggero, un giovane materano, che ha riportato una ferita leggera all’avambraccio con prognosi di cinque giorni. Poca roba anche per i vigili del fuoco, con alcuni interventi di routine il più grave dei quali è avvenuto a Bernalda, dove a causa di un petardo ha preso fuoco materiale che era in terrazzo. Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia locale hanno vigilato perchè tutto andasse per il meglio. E così è stato. Notte illuminata dai fuochi di artificio, un po’ ovunque, tra cenoni, brindisi e tanta musica.



A Matera l’evento maggiore con il concerto – con diretta Tv su Telenorba e collegamenti con Capodanno di Canale 5-di Gigi D’Alessio sul piazzale del Castello, con un repertorio melodico di 50 brani dei maggiori successi cantati in napoletano e italiano. Per il brindisi di mezzanotte il sindaco Domenico Bernardi con l’artista e i conduttori Veronica Pellegrino e Mauro Dal Sogno. Poi la musica disco per i giovani fino a tardi. E il 1 dell’anno per gli auguri, l’arrivederci di parenti e turisti che hanno scelto di visitare Matera. Ancora una festa quella dell’Epifania e gli ultimi doni natalizi : dolci e giocattoli ai piccoli e carbone, inevitabile, agli adulti soprattutto a quanti si sono comportati male o continuano a farlo… I problemi, tasse e tariffe, e le mediocrità sono ancora lì.

“Si chiama Giovanna la prima bambina del 2023 nata nella provincia di Matera. Pesa 2340 grammi e sta bene. Giovanna è venuta alla luce alle ore 7,24 di oggi nel reparto di Neonatologia dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera per la gioia di mamma Laura e papà Egidio e dei fratellini Antonio e Cristian.

L’unità operativa complessa Pronto Soccorso dell’ospedale di Matera segnala invece un ferito a seguito dello scoppio di un petardo. Si tratta di un ragazzo che ha riportato una lieve ustione all’avambraccio e per il quale non è stato necessario alcun ricovero. La notte di Capodanno al Pronto Soccorso di Matera è stata caratterizzata da parecchi accessi, tuttavia non si sono registrate emergenze particolarmente preoccupanti.”

Matera, 1 gennaio 2023