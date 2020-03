Di necessità virtù e con tanto di ”quaquazza”, come si dice nel dialetto materano, per esorcizzare paure e preoccupazione da virus a corona, marchiato covit-19. E così il cavalier Francesco ”Franco” Paolo Schiuma e ‘muezzin’ della edicola moschea (come la chiamano in tanti, per via della eterogeneità della preghiera rivolta alle politiche ecumeniche trasversali) di via Trabaci a Matera, si è attrezzato per accogliere la sparuta clientela che ”accosta” al chiosco di giornali, riviste e buste di giocattoli. Mascherina davanti alla bocca, a prova di starnuti e di espettoranti, sigarette fumanti quasi fosse incenso e una bottiglia dell’immancabile amuchina per disinfettarsi. I clienti se ne possono servire ”quanto basta”, una chiacchiera su ”pazienza e quando passerà l’emergenza” e poi via. Ma cosa comprano gli avventori? ” Ormai – dice Franco Schiuma- la vendita dei quotidiani è in caduta libera e questa è un danno per la democrazia. I motivi li sapete e servono sostegni, non assistenziali, ma di promozione della lettura che ancora non ci sono. Sì qualche rivista, ma la gente compra in questo periodo buste di giocattoli per i bambini, che sono costretti a casa. E così e spero che dopo il picco influenzale si torni quanto prima alla normalità. L’economia è alla pezze e a Matera di più dopo l’exploit del 2019. Anche se sul dal punto di visto organizzativo, e con il turismo non si scherza, non è stato fatto nulla. Per cui -conclude- bisognerà rimboccarsi le maniche e lavorare in questa direzione. Per ora e anche per i prossimi mesi sarà Quaresima,nel vero senso del termine,e le campane continueranno a suonare a martello….” Già il martello ed è quello che è rimasto (con falce e drappo rosso) del vecchio simbolo del Pci, del quale Franco Schiuma è stato anche segretario cittadino,nonchè tra gli organizzatori di tante feste dell’Unità (cancellata dal devastatore Matteo Renzi) in piazza Cesare Firrao. Altri tempi. Allora c’era la varechina ( candeggina) oggi l’amuchina. Ma il virus dell’influenza non conosce pausa e magari, è auspicabile, chissà che non metta in quarantena perenne tanti untori d’annata della politica materana. Una prece.