Annunci e commenti social e video per la prima di ” No Time To Die” di James Bond a Matera per il 29 settembre, il giorno prima della diffusione nelle sale italiane, e il successivo della prima mondiale a Londra e al festival del cinema di Zurigo fissato per il 28 settembre 2021. E l’annuncio è venuto in tv – su Trm https://www.youtube.com/watch?v=ejjSb3sT_WA&feature=emb_rel_end – dal presidente della Lucana Film commission, Roberto Stabile, dalla mostra del cinema di Venezia. Attendiamo dettagli e programma.Poi il commento del presidente della Apt Antonio Nicoletti. Qualcos’altro potrebbe accadere nei prossimi giorni. Anche il Comune di Matera ci sta provando con uno sprint dell’ultima ora. Vediamo…



IL COMMENTO DI ANTONIO NICOLETTI

È con grande piacere che condivido l’annuncio del presidente della Lucana Film Commission Roberto Stabile.

Il 29 settembre a Matera anteprima (finalmente) di James Bond 007 #NoTimeToDie.

Prima come comune di Matera, oggi come Apt Basilicata, sono felice di poter associare anche solo una parte del mio lavoro a una delle più importanti produzioni della storia del cinema, su cui puntiamo per dare un ulteriore slancio alla promozione della nostra Basilicata Turistica. #Matera e #Maratea più affascinanti che mai nei cinema di tutto il mondo