E’ stato un assaggio di quello che potrebbe essere per una città a vocazione turistica una domenica, meglio ancora il fine settimana, senza l’assillo di veicoli a motore ( tranne quelli di emergenza e di trasporto pubblico) in centro e nei rioni Sassi. Mezza giornata, di domenica 27 marzo – dalle 9 alle 13.00- con il centro e alcune strade limitrofe aperte a pedoni e agli appassionati della mobilità alternativa. Domenica 3 maggio il bis con il Vivicittà, con partenza della corsa podistica da piazza San Pietro Caveoso. Quella podistica di 10 chilometri alle 9.30, mentre la passeggiata di 3 chilometri alle 11.00 : dai rioni Sassi alle strade del centro. Un altro assaggio di una isola pedonale dai contorni ben precisi…All’Amministrazione comunale il compito e il dovere di insistere su questa strada. Le indicazioni sulle cose da fare ci sono e basta un pizzico di volontà, cittadini e attività economiche comprese, per fare un salto di qualità. Ricordiamo la ‘’larga’’ zona interdetta al traffico di quel gennaio 2019, per l’apertura dell’anno da capitale europea della cultura. Fu un esempio e un annuncio che si sarebbe continuato. Pasqua, pasquetta, 25 aprile, ferragosto, il 2 luglio, il G20 e basta, limitazioni della pandemia a parte. La domenica senza traffico coincisa con le giornate di primavere del Fai puo’ essere il ‘’La’’ per voltare pagina…Vediamo.