Il presepe vivente nei Sassi, i mercatini di piazza Vittorio Veneto e san Francesco d’Assisi, le luminarie, attrazioni come i burattini, la giostrina d’epoca e la ruota panoramica di piazza della Visitazione, ma anche i tanti spunti e motivi per visitare Matera a Natale, facendo acquisti o visitando i musei. La presenza di tanti bus in piazza Matteotti per il rientro a casa e di altri mezzi privati hanno confermato che l’offerta natalizia c’è e che bisogna lavorare per tempo nel consolidare e far cresce l’iniziativa. Del resto dopo Natale, c’è Capodanno, l’Epifania, Carnevale, situazione epidemia da covid permettendo…