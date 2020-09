Ma come il prezzo del petrolio cala e le tariffe di gas ed elettricità nel BelPaese dal 1 ottobre aumentano? I conti non tornano e il sospetto di raggiro ci sta tutto. Perchè a pagare direttamente e indirettamente sono famiglie e imprese che pagano le tasse, mentre chi evade o lavora nel sommerso non gliene frega assolutamente nulla anche perchè il clima di crisi da virus a corona ha accresciuto la situazione di difficoltà e l’allarme sovraindebitamento e usura un po’ ovunque. Ma veniamo ai dati e ai conti della serva. Il greggio Wti estratto nel Texas (Stati Uniti) è a 38,8 dollari al barile, mentre il Brent europeo è intorno ai 40 euro. E questo per la situazione di incertezza procurato da quanto accade in altre zone produttive come Libia, Russia e altre zone di conflitto. Se è così gran parte delle centrali che producono energia, e in Italia la maggior parte sono alimentate a petrolio, non dovrebbero rimetterci e di conseguenza anche famiglie e imprese. Sorpresa, invece, perchè dal 1 ottobre in Italia le tariffe di gas e luce come è nell’uso comune, meglio di energia, aumentano per le famiglie del 15,6% per la luce e dell’11,4% per il gas. Aumenti dovuti – come riferisce l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) che seguono ai ribassi del secondo e terzo trimestre 2020 ,a causa della crisi dei consumi e della produzione procurate dal virus a corona. Gli aumenti riportano le tariffe al periodo di pre pandemia. Il ragionamento fa più di una grinza o no? E io pago, diceva Totò