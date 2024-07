Prezioso apporto della Croce Rossa per la Festa del 2 Luglio

Tanto impegno, passione, professionalità e solidarietà per i volontari del Comitato Croce Rossa Italiana di Matera che hanno contribuito alla buona riuscita della festa patronale, in onore di Maria Santissima della Bruna, negli interventi di primo soccorso e di supporto al servizio ‘’118’’ di emergenza urgenza. Per le donne e gli uomini della Croce Rossa, 70 le unità impiegate, un bilancio senz’altro positivo- come informa nella nota che segue la neo presidente Giulia De Blasi. E Matera è fiera di poter contare sulla disponibilità e l’altruismo della Croce Rossa.



La nota del presidente del Comitato Croce rossa Italiana di Matera

70 unità, sette ambulanze e più di 40 interventi : questi dati di sintesi consegnano la cronaca del giorno più lungo per CROCE ROSSA ITALIANA, comitato di Matera.

Una tradizione che si rinnova quella del supporto che CROCE ROSSA ITALIANA assicura alla Festa del due luglio nella città dei Sassi. 70 volontari, uomini e donne, sono scesi in campo assicurando presenza e professionalità in tutte le fasi della festa, a partire dalle prime luci del mattino fino al termine della festa.

Da sempre Croce Rossa Italiana garantisce, in occasione della festa patronale del due luglio, il suo valido e professionale supporto di primo soccorso al servizio di 118 e di tutta la cittadinanza con presidi fissi, squadre mobili e a piedi durante i festeggiamenti della santa patrona.

Nella giornata di ieri, le richieste di intervento sono state circa 45 e la copertura degli stessi ha consegnato l’impegno dei volontari materani di Croce Rossa Italiana a rendere un servizio alla collettività. Il piano predisposto, in collaborazione con gli organi preposti, ha ben funzionato. Di questo non si può che essere soddisfatti. Anzi ciò stimola l’intero comitato di CROCE ROSSA ITALIANA – MATERA ad essere sempre più a disposizione delle istituzioni locali e della comunità materana. E conferma il valore del volontariato in chiave positiva laddove esso opera e interviene.

Giulia De Biasi

Presidente Comitato di Matera

Croce rossa italiana