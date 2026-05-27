PretenDiamo Legalità,premiazione a Matera in Questura il 29 maggio

Dalla fusione di due parole un progetto e un invito ai ragazzi a riflettere su un tema di stretta attualità, la legalità. Più se ne conosce il valore, ci si impegna per difenderla con le istituzioni, le forze dell’Ordine, come la Poliza e più potremo difendere libertà, diritti e doveri verso quella Costituzione della Repubblica che quest’anno compie 80 anni. La cerimonia di premiazione di quest’anno a Matera, presso la sala Palatucci della Questura, è anche questo.



COMUNICATO STAMPA

La Polizia di Stato di Matera premia gli studenti vincitori della 9^ edizione del progetto/concorso PretenDiamo Legalità: venerdì 29 maggio alle 10 la cerimonia provinciale in Questura

Venerdì 29 maggio 2026, alle ore 10, nella Sala Palatucci della Questura di Matera, si terrà la cerimonia di premiazione degli studenti che hanno realizzato i lavori vincitori, a livello provinciale, della 9^ edizione del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Oltre al Questore Davide Della Cioppa, alla cerimonia parteciperanno il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito Territoriale di Matera, Dr. Francesco Greco, i dirigenti scolastici e i docenti referenti del progetto.

Il progetto ha visto la partecipazione di alunni della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado a incontri con il personale qualificato della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato, volti a stimolare la riflessione sulla cultura della legalità, per una migliore convivenza tra le persone e la partecipazione democratica alla vita della propria comunità, nel rispetto delle regole.

13 gli istituti scolastici, di cui 6 del capoluogo e gli altri a Policoro, Pisticci, Bernalda, Grottole, San Mauro Forte, che hanno aderito all’iniziativa, per un totale di circa un migliaio, tra bambini e ragazzi.

Al termine di incontri svolti nelle scuole, che hanno suscitato grande interesse e curiosità negli alunni, questi hanno realizzato gli elaborati richiesti secondo le categorie indicate nel bando, con tematiche differenti per grado di istruzione. Tra i temi trattati: non ferire con le parole ovvero riconoscere l’hate speech, la sicurezza stradale e ferroviaria (scuola primaria); la sicurezza online e il cyberbullismo, l’inclusione e la parità ovvero rispettare le differenze (scuola secondaria di primo grado); l’intelligenza artificiale e i diritti digitali, la violenza di genere e il rispetto delle differenze (scuola secondaria di secondo grado).

Nel cortile della Questura, gli studenti delle classi vincitrici avranno l’opportunità di visitare uno stand, dove un Operatore della Polizia Scientifica mostrerà le diverse apparecchiature impiegate nel corso delle attività tecniche che è chiamata a svolgere, mentre un poliziotto delle Volanti gli illustrerà le caratteristiche di un’auto specializzata.