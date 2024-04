Prestiti fino a 35 mila euro a tasso agevolato per famiglie in difficoltà economiche

“Presso i nostri sportelli si rivolgono sempre più persone sovraindebitate e in difficoltà di accesso al credito legale. Tra queste vi sono lavoratori con contatti a tempo indeterminato che hanno visto peggiorare la loro situazione economica, con risvolti negativi sul loro bilancio familiare, anche a causa della crisi generata dal conflitto ucraino-russo e dall’aumento del costo delle bollette di luce e gas” è quanto affermato Angelo Festa, Presidente della Associazione Famiglia e Sussidiarietà, in una nota in cui si legge che: La precitata Associazione su incarico del Mistero dell’Economia e delle Finanze gestisce a livello regionale il Fondo di Prevenzione del sovraindebitamento per aiutare famiglie e piccole imprese in difficoltà economiche.

Con tale Fondo l’Associazione Famiglia e Sussidiarietà interviene, a favore delle persone meritevoli, con un prestito agevolato fino a 35 mila euro da restituire entro 96 mesi (8 anni) per far fronte agli impegni precedentemente assunti e nei casi più gravi per sostenere le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare come ad esempio il vitto, il pagamento del fitto, le rate del mutuo, le bollette, le spese sanitarie, i prestiti, ecc..

Un apposito Comitato di esperti – ha affermato Angelo Festa, Presidente dell’Associazione – valuta le domande di accesso ricevute dal Fondo, seguendo specifici criteri stabiliti dal Regolamento attuativo della Legge che sono l’effettivo stato di bisogno del richiedente e serietà della ragione dell’indebitamento, la capacità di rimborso del finanziamento concesso, dimostrato da reddito documentabile, l’entità dell’importo complessivo debitorio a carico del richiedente che deve rientrare entro i limiti di garanzia e la difficoltà di accesso al credito legale.”

L’Associazione Famiglia e Sussidiarietà riceve su appuntamento chiamando il numero 366.4487510 o inviando una e-mail a basilicatafamiglie@gmail.com

