Presidio vigili del fuoco nei Sassi. Peccato. Occasione persa…

…e già, perchè, il continuo verificarsi di salvataggi sul percorso che dalla passerella in legno ( tale è ) che dalla gravina di Porta Pistola conduce nel parco rupestre, su un percorso che andrebbe affrontato con tanto senso di responsabilità e vigilanza di accesso preventiva, consiglia di avere un presidio fisso dei Vigili del Fuoco nei rioni Sassi per le emergenze.E la corposa presenza turistica lo richiede eccome. Ma come tutte le buone pratiche dai costi contenuti, come accaduto in occasione di Matera capitale europea della cultura 2019, si preferisce affidare tutto alla Provvidenza…finchè andrà a bene. Come accaduto per la turista francese salvata dal provvidenziale e puntuale intervento dei Vigili del Fuoco di Matera. Ma per arrivare sul posto c’è bisogno di tempo….e il tempo nei soccorsi è importante. Argomento sottovalutato da quanti dovrebbero fare più attenzione ai servizi necessari per la sicurezza dell’offerta turistica. Presidio dei Vigili, del 118 e della Polizia Municipale. Il posto c’era e c’è ed è l’ex asilo di Piazzetta Garibaldi. Cantiere chiuso, a quanto pare,dopo un biennio buono di attese. Se ne riparlerà a stagione finita, se si avrà la lungimiranza di pensare alle modalità di gestione… e di monitorare gli accessi, in sicurezza, sulla passerella in legno al torrente Gravina. E c”è chi come Franco Lasala vorrebbe chiuderla, visto che nessuno muove un dito per la gestione. Leggete più avanti….



L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MERCOLEDì 19 LUGLIO 2023

Un’altro salvataggio da parte dei Vigili del Fuoco di Matera.

Nel pomeriggio di oggi intorno alle ore 14.40 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco di Matera è nuovamente intervenuta nei Rioni Sassi per soccorrere una signora ventottenne, in compagnia di un giovane trentenne, entrambi di nazionalità francese, che ha accusato un malore mentre percorreva la discesa del percorso tra Porta Pistola e il ponte di legno chiamato “ponte tibetano”.

La signora, raggiunta sul sentiero murgiano, supportata dalle squadra VV.F., è risalita al piano ed è stata affidata alle cure del personale del 118.



LA PROVOCAZIONE DI FRANCO LASALA

‘adrenalina e i colpi di calore..Chiudiamolo il cosiddetto ”ponte tibetano”, che è solo una passerella in legno.Oggi pomeriggio l’ ennesimo intervento dei Vigili del Fuoco e Forze di Polizia.Un po’ sciagurata la francese di 28 anni. Scendere sotto il sole alle 14. 30 (48° gradi) e’ da incoscienti. Le sfide dell essere umano su tutto! Con la natura e le alte temperature non si scherza. Meglio chiuderlo il benedetto ponte.Allertare Vigili del Fuoco e Forze di Polizia ha un costo.