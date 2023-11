Presidio per la pace e fermare il massacro a Gaza, anche a Potenza

Da domani e sino a domenica, anche a Potenza come gia accade da ieri a Matera, il locale “Comitato per la pace” darà vita ad un presidio in Piazza Mario Pagano, affinchè le armi cessino di ammazzare civili e bambini. Perchè non è possibile rimanere indifferenti ed avallare quella che è oramai diventata una crudele vendetta non degna di uno Stato chiamo a rispettare norme internazionali. Fermare le armi per favorire il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas e per salvare ulteriori vittime innocenti. Questo è l’imperativo di oggi per non diventare complici, anche solo moralmente, della carneficina in atto. A seguire la nota diffusa dagli organizzatori che invitano tutti i cittadini ad essere presenti.

FERMARE IL MASSACRO A GAZA “Un inferno di orrore, morte e distruzione si sta abbattendo ormai da troppo giorni sulla striscia di Gaza. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte al massacro che si sta perpetrando su civili innocenti, per gran parte bambini. L’OMS ha dichiarato che “la striscia di Gaza è vicina alla catastrofe sanitaria e umanitaria”, la popolazione è ormai allo stremo, stretta tra bombardamenti a tappeto e mancanza di beni primari e cure mediche. I morti aumentano di ora in ora: ad oggi si contano più di ottomila morti tra i quali circa 3400 bambini, a cui si aggiungono decine di migliaia di feriti e più di seicentomila sfollati. Nessuna ragione può giustificare un massacro di tale portata. Pertanto, il Comitato per la Pace di Potenza sarà presente, come a Matera e in tante altre città, con un presidio permanente, a partire da venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 novembre, dalle ore 19:00 alle ore 20:00, in Piazza Mario Pagano. Invitiamo tutta la cittadinanza a unirsi a noi per chiedere l’immediato cessate il fuoco e la fine di ogni violenza. “Restiamo umani, anche quando l’umanità intorno a noi pare si perda” (Vittorio Arrigoni)”. Comitato per la Pace Potenza